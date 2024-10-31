NBA／席亞康「致勝三分」溜馬加班賞綠衫軍首敗

溜馬席亞康投進致勝三分球，成為贏球功臣。(美聯社)

塞爾蒂克與溜馬隊上季東區冠軍賽結束後，10月30日首度交手，綠衫軍第4節一度落後19分，雖上演瘋狂追分秀，將戰局拖進延長賽，但終場仍以132：135輸球，吞下本季首敗，本季只剩騎士和雷霆隊沒輸過。

溜馬本場比賽一路壓制塞爾蒂克，第4節剩7分多鐘時領先達19分。不過綠衫軍雙探花泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）聯手追分，泰托姆在最後14秒投進追平三分球，溜馬哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）則錯失絕殺機會。

延長賽戰況持續拉鋸，席亞康（Pascal Siakam）先打進2分追平，最後7.1秒再投進致勝三分球，終場就以3分之差贏球。

溜馬板凳暴徒馬瑟倫（Bennedict Mathurin）全場砍下30分11籃板，席亞康得到29分11籃板，哈利伯頓貢獻17分12助攻。

塞爾蒂克方面，泰托姆25投10中，罰球15投12中，得到37分8籃板4抄截。布朗30投僅11中，其中三分球11投1中，攻下25分。懷特（Derrick White）則是外線5投全中，進帳23分。

唐斯狂砍44分滅火

另一場例行賽尼克隊作客熱火隊主場，明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）打出轉隊後代表作，全場狂砍44分13籃板，幫助尼克以116：107贏球。

唐斯開季前3戰似乎還在適應，場均只有15.3分10.7籃板。唐斯本場比賽獲大量出手機會，上半場就14投9中進帳24分，但尼克仍以52：58落後。

唐斯全場25投17中，砍進44分13籃板。數據網站Statmuse指出，唐斯是「大猩猩」尤恩（Patrick Ewing）後，尼克隊史單場最高得分的中鋒。布朗森得到22分9助攻，布里吉斯有17分6助攻。