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MLB／洋基續命 沃爾普、托瑞斯開轟11：4打趴道奇

NBA／連兩天打到延長賽 約柯奇大三元助金塊奪連勝

記者曾思儒／即時報導
金塊連兩戰面隊重建中的暴龍與籃網都打到延長賽，也都靠約柯奇發威在最後關頭保住勝利。 (路透)
金塊連兩戰面隊重建中的暴龍與籃網都打到延長賽，也都靠約柯奇發威在最後關頭保住勝利。 (路透)

昨天拚到延長賽才驚險開胡的金塊隊，今天和籃網隊再度打到「加班」，靠當家球星約柯奇（Nikola Jokic）延長賽連拿4分再傳出助攻、布勞恩（Christian Braun）的關鍵三分彈，驚險以144：139收下連2場的延長賽勝利。

約柯奇昨天狂轟40分，加上穆雷（Jamal Murray）正規在最後0.3秒的高難度拉竿放進追平球，讓金塊避免吞下3連敗。今天約柯奇再度扮演逆轉功臣，金塊首節雖以27：40落後，但半場將差距縮小到63：72，三節打完再將比數追近到96：99。

第四節比數拉鋸，籃網在湯瑪斯（Cam Thomas）節末連續進球下，最後33秒握有124：121領先，金塊先靠約柯奇籃下硬打拿下2分，犯規戰術下芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）2罰只中1，金塊追平一擊再交給約柯奇，他8.8秒再度禁區單打得手，加上芬尼史密斯「絕殺」外線失手，125：125進入延長賽。

籃網延長賽雖是先進球一方，但約柯奇連罰帶投連拿4分，加上助攻給波特（Michael Porter Jr.）禁區進球，金塊一波6：0攻勢超前比數，1分06秒布勞恩再補進關鍵外線，最終讓金塊以144：139奪下「背靠背」延長賽勢力。

約柯奇今天繳出29分、18籃板、16助攻的「大三元」，穆雷和葛登（Aaron Gordon）各24分，板凳出發的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）出賽21分鐘就貢獻22分、5助攻；籃網以施羅德（Dennis Schroder）28分、14助攻最佳，湯瑪斯也有26分貢獻，但7人得分兩位數仍錯過奪勝機會。

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