NBA／開幕戰慘敗尼克拿溜馬出氣 布朗森：必須翻開新頁

尼克回到紐約進行主場開季首戰，布朗森奪下26分。(美聯社)

儘管在賽季開幕戰遭到塞爾蒂克隊猛轟平聯盟紀錄的29顆三分球，以23分差距慘敗，但尼克隊25日回到紐約舉行主場開幕戰也成功討回顏面，在先發5虎4人得分在20分以上的多點開花攻勢下，以123：98輕取溜馬隊。

尼克今年休賽季大手筆補強，透過兩筆交易案分別換回布里吉斯（Mikal Bridges）與唐斯（Karl-Anthony Towns）兩位球星，不過在賽季開幕戰中兩人表現卻都不如預期，導致他們遭到衛冕軍塞爾蒂克以大比分差距擊退。

但25日尼克回到紐約進行主場開季首戰，不僅唐斯在禁區逞威拿下21分、15籃板，布里吉斯也揮別前一場不穩定的出手狀況，以12投8中的高效率拿下21分，搭配上布朗森（Jalen Brunson）的26分和哈特（Josh Hart）的20分、10籃板，加上成功封鎖溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton），讓他全場8投0中、一分未得，尼克就在一路領先下以25分差距擊敗溜馬。

對於開季前兩場比賽結果呈現巨大反差，布朗森說：「首場比賽我們無法展現出匹配塞爾蒂克的能量，這是一件不能被接受的事情，25日我們都知道必須要有所提升，然後翻開新的一頁，今晚我們做到了，這就是我們可以繼續成長的地方。」

尼克25日與溜馬之戰也正逢大聯盟世界大賽洋基 與道奇 首戰，導致現場球迷的情緒也不斷被世界大賽戰況牽動，甚至在第四節時洋基史坦頓轟出逆轉兩分砲後，現場還響起「加油洋基」的加油聲浪，就連唐斯都看著大螢幕中的戰況揮動手中毛巾，不過最終洋基卻遭到道奇擊出再見滿貫砲，敗下陣來。