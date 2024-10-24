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NBA／柯瑞狂賺1.5億元當「收入王」11年來首度超越詹皇

體育新聞組／綜合報導
勇士球星柯瑞將成為本賽季NBA收入最高的球員。（路透）
勇士球星柯瑞將成為本賽季NBA收入最高的球員。（路透）

熱身賽拉出5連勝的勇士，新賽季首戰要做客波特蘭迎戰拓荒者，日前有傷情困擾的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）確定先發上陣，要率隊搶下開門紅；而根據外媒Sportico統計，柯瑞在新賽季將會超越湖人巨星詹姆斯（LeBron James），成為NBA收入最高的球員，將詹皇拉下占據11年「最會賺」寶座。

根據計算，柯瑞在新賽季場內外收入合計約1.558億美元，超越詹姆斯的1.337億美元，榮登NBA目前收入最高的球員。柯瑞已經連續8年位居聯盟薪資第1名，今年夏天他和勇士延長合約，本季年薪高達5580萬美元。

在場外收入的部分，柯瑞主要是和運動品牌「Under Armour」簽下長期合作，自己也持有股票，加上其他的投資，讓他生涯累積的場外收入超過10億美元。

過去11個賽季詹姆斯都是NBA收入最高的球員，前一位收入超越詹皇的是已故球星布萊恩（Kobe Bryant），他在2012-13球季還是聯盟收入最高球員。 至於第3到5名的球員分別是「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），的1.038億美元，杜蘭特（Kevin Durant）9790萬美元，第5名則是里拉德（Damian Lillard）的6680萬美元。

柯瑞 勇士 NBA

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