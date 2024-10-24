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NBA／莫蘭特率灰熊退爵士 河村勇輝未上陣、周志豪犯滿

記者劉肇育／即時報導
爵士馬卡南狂攻35分，但灰熊還是靠莫蘭特22分、10助攻率隊多點開花贏球。（路透）
爵士馬卡南狂攻35分，但灰熊還是靠莫蘭特22分、10助攻率隊多點開花贏球。（路透）

灰熊23日進行新賽季例行賽首戰，在作客爵士主場的賽事中就遭遇嚴苛挑戰，爵士在球隊一哥馬卡南（Lauri Markkanen）猛轟35分領軍下與灰熊一路拉鋸，但灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）在比賽關鍵時刻接連送出助攻給艾爾達瑪（Santi Aldama）得分，加上貝恩（Desmond Bane）倒數6秒的關鍵兩罰俱中，幫助灰熊以126：124險勝爵士。

灰熊在新賽季迎回主控莫蘭特，加上兩位新秀周志豪、河村勇輝的加入，從熱身賽就話題不斷，不過23日周志豪以先發中鋒身分登場15分鐘就遭遇震撼教育，吞下6犯離場，僅留下5分、5籃板的數據，河村勇輝更是因為賽事拉鋸，整場比賽只能在場邊觀賽，成為全隊唯一未出賽的球員。

而灰熊23日也打出亮眼一戰，上半場就在莫蘭特穿針引線下取得11分領先，不過易籃後地主爵士也展開反撲，尤其是馬卡南先在第三節前段連得7分，第四節剩下7分多鐘時，更是先完成一次「三分打」，又靠著兩罰俱中幫助爵士追平比數。

不過關鍵時刻灰熊球員也展現強大韌性，先是貝恩、赫夫（Jay Huff）接連砍進三分球，莫蘭特又在比賽剩下2分多鐘時連續助攻給艾爾達瑪得分，加上貝恩在倒數6秒的兩罰俱中，最終灰熊就以2分差距險勝爵士。

灰熊共3人得分超過20分，其中莫蘭特22分、10助攻，艾爾達瑪和貝恩合力砍進9顆三分球，分別拿下27分與24分，至於爵士則是以馬卡南的35分最佳。

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