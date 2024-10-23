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NBA／實現父子同台 詹姆斯：最棒的禮物

中央社／台北23日電
布朗尼在第二節替補上陣後成就歷史時刻，和老爸詹姆斯成為NBA史上首對同場同隊出賽的父子。 (美聯社)
布朗尼在第二節替補上陣後成就歷史時刻，和老爸詹姆斯成為NBA史上首對同場同隊出賽的父子。 (美聯社)

洛杉磯湖人球星詹姆斯和20歲的兒子布朗尼22日成為NBA史上首對同場出賽的父子檔。詹姆斯說，過去因為打球，錯過許多與家人相處時光，如今能與兒子同台是上帝給予最棒的禮物。

過往北美4大體育賽事中，除了NBA外，職業美式足球聯盟NFL、北美職業冰球聯盟NHL和美國職棒大聯盟MLB都曾上演父子同台戲碼，包括22日到場見證歷史性一刻的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與老葛瑞菲（Ken Griffey Sr.），更是MLB史上第一對同隊出賽的父子檔。

湖人今年NBA選秀會在次輪選進詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James），這對父子檔互動從球季開打前熱身賽就成為外界焦點。

39歲的詹姆斯22日展開在NBA生涯第22個球季，湖人球季首戰在主場迎戰明尼蘇達灰狼，眾所矚目NBA史上首對父子在例行賽同台的戲碼在第2節上演，湖人在次節還剩4分鐘、以51：35領先時，由布朗尼頂替八村壘，促成詹姆斯、布朗尼父子同台的夢幻畫面。

布朗尼首秀出賽不到3分鐘，2投0中，但有1籃板，談到與父親首度在例行賽同場競技，他賽後接受轉播單位訪問時表示，永遠不會忘記那一刻，「我非常感謝這一切，我知道能來到這個聯盟打球，是很好的機會，我每天都在學習、進步。」

詹姆斯在NBA締造許多偉大紀錄，包括今年3月成為NBA首位4萬分俱樂部成員，22日實現父子同台的夢想，對他而言更是別具意義。

詹姆斯表示，家人對他很重要，過去因為參加比賽，錯過許多陪伴家人機會，「所以現在能夠擁有這一刻，我不僅還在打球，還可以與兒子一起並肩作戰，是上帝給予我最棒的禮物之一。」

湖人22日在戴維斯（Anthony Davis）繳出36分、16籃板帶領下，在主場以110比103擊敗灰狼，這也是湖人自2016年以來首度在新賽季開幕戰收下勝利。戴維斯打趣地說：「我們第一次在詹姆斯締造里程碑時贏球，這是很特別的時刻。」

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