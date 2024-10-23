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NBA／蓋過父子同台風采 湖人戴維斯猛轟36分獵灰狼

記者劉肇育／即時報導
湖人在戴維斯全場36分、16籃板領軍下，以110：103擊退灰狼。(美聯社)
湖人在戴維斯全場36分、16籃板領軍下，以110：103擊退灰狼。(美聯社)

NBA新賽季22日點燃戰火，在衛冕軍塞爾蒂克首戰大勝尼克後，第二場比賽湖人則是與灰狼上演激戰，第二節湖人詹姆斯（LeBron James）、布朗尼（Bronny James）更達成史上首度的父子連線成就，最終湖人就在戴維斯（Anthony Davis）全場36分、16籃板領軍下，以110：103擊退灰狼，收下賽季首勝。

湖人與灰狼之戰，賽前各界都將焦點放在詹姆斯父子的連線上，且包括MLB史上同隊出賽的父子檔小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與父親老葛瑞菲（Ken Griffey Sr.）也都在到場觀賽，並在賽前與詹姆斯父子進行互動。

不過詹姆斯父子表現都不如預期，上半場詹姆斯僅有8分3籃板進帳，至於布朗尼則是在第二節剩下4分鐘時與父親詹姆斯一同被換上場，與詹姆斯完成首次的父子連線，儘管在布朗尼上場後詹姆斯有一次殺入禁區爆扣的演出，但布朗尼隨後接獲詹姆斯傳球在三分線外出手未能命中，上半場出賽不到三分鐘留下2次出手盡墨的數據。

湖人詹姆斯（LeBron James）、布朗尼（Bronny James）史上首...
湖人詹姆斯（LeBron James）、布朗尼（Bronny James）史上首度父子連線。 (美聯社)

在外界都將目光注視在詹姆斯父子的情況下，湖人明星前鋒戴維斯仍是挺身扛起勝負重任，他在上半場就拿下12分、7籃板、3助攻，下半場更是在灰狼將落後差距縮小到4分時再度挺身而出，加上詹姆斯在比賽最後1分半鐘時投進致命三分球，讓湖人再取得12分領先，最終湖人就以7分差距拿下賽季首勝。  

湖人戴維斯攻下36分、16籃板、4助攻、3阻攻，至於詹姆斯則有16分、5籃板、4助攻演出，八村壘18分、5籃板，至於灰狼則以愛德華（Anthony Edwards）拿下27分最佳，新援藍道（Julius Randle）則有16分、9籃板、4助攻。

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