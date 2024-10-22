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NBA新賽季今晚開打 衛冕軍塞爾蒂克vs.尼克打頭陣

中央社／台北22日電
NBA將於22日晚間展開新賽季。（取材自官方X平台）
NBA將於22日晚間展開新賽季。（取材自官方X平台）

美國職籃NBA將於22日晚間展開新賽季，由衛冕軍波士頓塞爾蒂克出戰紐約尼克打頭陣，緊接著則是洛杉磯湖人在主場迎戰明尼蘇達灰狼。

塞爾蒂克上季在雙星塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）領軍下，搭配透過交易補進的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday）等重要拼圖，不僅勇奪睽違16年的總冠軍，同時笑納隊史第18面冠軍錦旗，並再次成為NBA史上最多冠球隊。

陣容並未有太多變動的塞爾蒂克，首要目標自然是力拚衛冕，而綠衫軍將在22日展開的NBA新賽季打頭陣，於主場面對來訪的尼克，期盼為新賽季開出紅盤。

不過，本季來勢洶洶的尼克在休賽季積極補強，先後透過交易換來布里吉斯（Mikal Bridges）、明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns），加上原有的主力後衛布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart），有機會撼動塞爾蒂克東區霸主的地位，更增添這場對戰組合的可看性。

緊接著是詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）領軍的湖人在主場迎戰灰狼，最受外界矚目的莫過於詹姆斯與兒子布朗尼（Bronny James）同時上場的時間點，倘若成真，將成為NBA史上首度父子同台的歷史性畫面。

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