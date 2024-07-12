NBA／杜蘭特身高很謎 還稱安比德應該不到213公分

杜蘭特。 (路透)

宣稱身高6呎9吋（206公分）的美國職業籃球聯盟（NBA ）鳳凰城太陽球員杜蘭特與奧運美國男子籃球隊合影，看起來與隊友安比德身高相近；杜蘭特說，安比德應該沒有213公分。

35歲杜蘭特（Kevin Durant）進NBA後，身高一直是謎團，曾3度率美國男籃在奧林匹克運動會摘金，巴黎奧運 也再入選，而近期與隊友合照，身高再被討論。

合照中杜蘭特似乎與身旁安比德（Joel Embiid）身高差不多，看起來比隊友戴維斯（Anthony Davis）高。

杜蘭特近期接受訪問時表示，他的身高6呎9吋，看起來隊友阿德巴約（Bam Adebayo）可能是6呎8吋（203公分），而非6呎10吋（208公分）；戴維斯接近6呎9吋，他們可能多報身高，「我從不謊報身高。」

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主持人追問杜蘭特，看起來似乎比身旁聲稱身高7呎（213公分）的安比德還高一點，杜蘭特驚訝回應：「真的嗎？安比德應該沒有213公分。」

根據NBA官方網站，杜蘭特身高211公分，不同時期曾出現208公分數據，雖現在自稱身高206公分，但根據美國男籃合照，身高謎團更霧裡看花。

過去NBA球員身高灌水狀況明顯，以多報身高居多，也有像退役球員賈奈特（Kevin Garnett）不想打中鋒而低報身高案例；2019年NBA要求球員重新量測裸足身高，不少球員經測量後身高出現縮水狀況。