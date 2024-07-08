U17男籃世界盃／美國7連霸 平均勝分高達64.3分

卡麥隆布瑟獲選為本屆的最有價值球員。（取材自Columbus High School的X平台）

在土耳其舉辦的U17男籃世界盃 ，美國男籃今天在冠軍戰一共打破多項紀錄，輕鬆的以129比88擊敗義大利 ，如願完成7連霸，本屆美國隊平均勝分高達驚人的64.3分，再度改寫賽史紀錄。

義大利開賽之初曾以3比2取得短暫領先，但隨後美國隊打出一波21比2的無情攻勢，在首節中段就取得23比5的大幅領先，接下來全看美國男籃表演秀，一路將比數擴大到無法挽回的差距。

美國男籃除了完成7連霸外，也在U17男籃世界盃從2010年以來締造了51勝0敗的成績；而今天這場冠軍賽贏了41分後，讓美國男籃在本屆賽事平均勝分高達64.3分，再度打破自己在2018年保持的53.7分紀錄。

根據國際籃球總會（FIBA）官網報導，這場冠軍賽美國隊拿下129分、送出44次助攻、投進52球、上半場攻下73分、單節攻下41分等，都創下U17男籃世界盃冠軍賽史上的新紀錄。

Congrats to Cameron Boozer '25 for winning the TISSOT MVP at the FIBA U17 Basketball World Cup 2024! He led USA to a 129-88 victory over Italy in the final with 24 points and 13 rebounds. Way to go, Cameron! #CPride #Adelante pic.twitter.com/xjBtKWTNxi — Columbus High School (@ColumbusHS_Mia) 2024年7月7日

前美國職籃（NBA ）名將布瑟（Carlos Boozer）之子卡麥隆布瑟（Cameron Boozer），今天在冠軍賽攻下24分、13籃板，如願獲選為本屆的最有價值球員。

他被視為2025年NBA選秀的狀元熱門人選，在本屆世界盃出賽7場，平均繳出20.1分、9.9籃板、2助攻、2.7抄截，整體投籃命中率70%、三分球命中率33%。

美國男籃總教練懷特（Sharman White）在賽後受訪時笑說：「我們稱今天為發薪日！」。懷特強調，「過去這一個月我們投入大量的心力和工作，所以我們在今天就想要得到報酬，他們聚在一起打球，用對的方式打球，我為他們感到相當驕傲。」