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奧運籃球／唐西奇晉希臘賽區4強 將對戰字母哥

記者劉肇育／綜合報導
唐西奇繳出36分、11籃板、10助攻的大三元，以104：78輕取紐西蘭。（取材自Instagram）
唐西奇繳出36分、11籃板、10助攻的大三元，以104：78輕取紐西蘭。（取材自Instagram）

巴黎奧運男籃最終資格賽希臘賽區賽事，4日上演斯洛維尼亞與紐西蘭的晉級關鍵戰，斯洛維尼亞在至少要贏10分才不會被淘汰的情況下，靠著唐西奇（Luka Doncic）繳出36分、11籃板、10助攻的大三元，以104：78輕取紐西蘭，晉級希臘賽區的4強賽，不過下一場就將碰上安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的地主希臘。

巴黎奧運最終資格賽參賽24隊被分為4個賽區競爭，每個賽區將由6支球隊爭取1張奧運門票，其中希臘賽區就匯集了兩位NBA頂尖球星所屬的隊伍，分別為地主安戴托昆波唐西奇領軍的希臘以及唐西奇領軍的斯洛維尼亞，也代表兩人中最多僅有1人有機會站上今年奧運舞台。

其中斯洛維尼亞在分組賽首戰不敵克羅埃西亞後，晉級一度拉響警報，也讓他們與紐西蘭之戰必需要至少贏10分才能確保不被淘汰，而唐西奇也在本場比賽挺身而出，他全場25次出手雖然僅命中9球，但靠著罰球18罰15中拿下36分，另外有11籃板、10助攻進帳，以大三元數據幫助斯洛維尼亞以26分差距擊敗紐西蘭，搶下希臘賽區A組第2名晉級4強。

斯洛維尼亞如果能以29分差距擊敗紐西蘭，將能搶下分組龍頭並在4強賽避開希臘，但最終唐西奇的壓哨三分球未能命中，讓他們必須在4強賽迎戰希臘與安戴托昆波。  

談到大勝紐西蘭但接下來將面對更嚴苛考驗，唐西奇說：「我知道對戰克羅埃西亞的比賽我們讓斯洛維尼亞球迷失望了，所以我們必須拿出更好的表現，今天這才是我們真正的樣貌，只可惜我無法命中最後一球，讓我們在4強賽能碰上更容易應付的對手，但我們的目標就是進入決賽，所以我們必須擊敗希臘。」

至於希臘則是在與埃及之戰讓安戴托昆波輪休，靠著全隊五人得分上雙的多點開花攻勢，以93：71大勝埃及。

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