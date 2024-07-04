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賭博醜聞 前NBA禁賽球員波特面臨重罪起訴將認罪

中央社／紐約3日綜合外電報導
前多倫多暴龍球員波特。（美聯社）
前多倫多暴龍球員波特。（美聯社）

根據路透社今天看到地法院文件，前多倫多暴龍球員波特（Jontay Porter）將在一起與體育博弈相關的案件中認罪。這起醜聞之前已導致波特遭美國職籃NBA處以終身禁賽。

綜合路透和法新社報導，紐約布魯克林（Brooklyn）聯邦檢察官提交的法律文件顯示，波特將面臨與此案有關的重罪起訴。文件並未具體列出波特將面臨哪些罪名，也未設定任何審判日期，但預計此案審判時間不會超過6周。

檢察官辦公室發言人拒絕對此發表評論。

此案另外4人已遭起訴，他們被控與波特合謀詐騙一家線上體育博弈公司。

據稱，被告於賽前早一步掌握波特將因健康因素提前退出比賽，再針對波特的上場時間下注。這場騙局讓投注者獲利超過100萬美元。

今年4月，NBA調查後發現波特下注聯盟比賽，為此對他處以終身禁賽。波特在NBA基本上無足輕重，2020-2021與2023-2024兩個賽季只打了37場比賽。

在下達終身禁賽處分時，NBA表示，波特同時還在聯盟比賽投注13次，其中包括串關（parlay）下注，他在串關中的一場比賽投注暴龍會輸。

儘管波特並非NBA大人物，但他在曼菲斯灰熊隊和多倫多暴龍隊賺取了約200萬美元。

NBA 布魯克林

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