NBA／綠衫軍建王朝？ 格林：勇士難複製

塞爾蒂克奪冠，勇士隊格林卻不看可以建立王朝。 （歐新社）

塞爾蒂克在總冠軍賽 以4：1擊敗獨行俠，奪下隊史第18冠，下季主力球員仍有約在身，被外界看好有機會衛冕。不過勇士 隊格林（Draymond Green）認為，這支球隊無法像勇士一樣建立王朝。

格林在自家播客節目上提到，塞爾蒂克確實以奪下多個冠軍為目標建隊，但他話鋒一轉，「當你談到王朝，我不太認為會發生，因為現在有新規則，有第二層薪資硬上限和其他東西。」

聯盟新版勞資協議去年7月生效，有一項新規則，團隊薪資超出奢侈稅線1750萬美元的球隊，許多補強操作受到限制，包含失去交易7年以後首輪籤的權利、失去迷你中產特例、無法從買斷市場補強、失去先簽後換權利、交易中包裹價值不能低於對方、無法使用前1年獲得的交易特例；最後是如果球隊在5個賽季中，至少3個賽季支出超出第二層硬上限，首輪選秀順位將被移至第30順位。

以剛奪冠的塞爾蒂克為例，頭號球星泰托姆（Jayson Tatum）休賽季有望得到5年3.15億美元延長合約，布朗（Jaylen Brown）去年以超級頂薪續約，哈勒戴（Jrue Holiday）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也有大約在身，因此綠衫軍難做出太多操作，且主力後衛懷特（Derrick White）合約只剩1季，要留下他難度不小。