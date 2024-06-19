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NBA／奪冠軍終結質疑 泰托姆打臉黑粉嗆：他們現在要說什麼？

記者曾思儒／綜合報導
泰托姆率綠衫軍奪冠，打臉外界對他的質疑聲音。 （路透）
泰托姆率綠衫軍奪冠，打臉外界對他的質疑聲音。 （路透）

不只打下例行賽最佳戰績，塞爾蒂克隊17日在總冠軍賽「關門」成功，以4勝1負擊敗獨行俠隊，迎接隊史第18座總冠軍，轟下31分的泰托姆（Jayson Tatum）除激動喊「我們做到了」，也打臉對他的質疑聲音。

「他們現在要說什麼？他們現在要說什麼？」泰托姆在頒獎典禮訪問上，用疑問句總結外界的惡意聲音。

26歲的泰托姆17日主宰比賽，除31分還有11助攻和8籃板、2抄截，儘管未獲得總冠軍賽MVP青睞，但5戰場均繳出22.2分、7.8籃板和7.2助攻，絕對是塞爾蒂克奪冠的功臣之一。

看著漫天飄散的彩花，泰托姆第一時間受訪的心情十分激動，他將榮耀歸給上帝，「不只因為我們獲勝了，還有讓我最大限度發揮我的能力，而且讓這些人、我的家人圍繞生邊，這是不可思議的感覺。」

泰托姆在第四戰「正負值」「-33」是全隊第2多，僅次於哈勒戴（Jrue Holiday）的「-38」，加上他在2022年冠軍賽曾創下「-36」的紀錄，成為史上首位在總冠軍賽多次創下正負值「-30」的球員。泰托姆也是當今聯盟黑粉最多的球員之一，他曾在受訪時回應質疑聲浪，「當你生涯初期幾乎得到所有分數，並填滿數據，但他們說你沒辦法贏得榮耀，現在快要拿到冠軍，又開始嫌你得分不夠多。」

冠軍戰後，布朗（Jaylen Brown）力壓泰托姆奪下FMVP，布朗受訪時直言自己很幸運，「FMVP可以頒給任何人，可以給泰托姆，他的無私精神無法用言語形容。不僅是這個系列賽，整個季後賽他都保持這種態度，我們作為一個團隊完成這一切，這是最重要的。」

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