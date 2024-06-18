NBA／塞爾蒂克布朗奪下FMVP：與泰托姆一起分享榮耀

布朗（Jaylen Brown，拿獎盃者）奪下總冠軍賽MVP，為自己榮耀紀錄再添一筆。（路透）

生涯首度嘗到NBA 冠軍滋味，波士頓塞爾蒂克球星布朗繼拿下東區冠軍賽MVP後，17日再勇奪總冠軍賽 FMVP，他在賽後表示，要與搭檔泰托姆一起分享這個獎項。

已在美國職籃NBA總冠軍賽取得聽牌優勢，塞爾蒂克17日回到主場迎戰達拉斯獨行俠，靠著「雙探花」泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）合力攻下52分、17助攻，順利在主場拋下封王彩帶，而且進帳隊史第18座NBA總冠軍，正式超越洛杉磯 湖人，寫下聯盟第1紀錄。

而總冠軍賽最有價值球員（FMVP）之爭，雖然泰托姆在系列戰繳出場均22.2分、7.8籃板、7.2助攻，3項數據皆為全隊最高，不過攻守俱佳的布朗，繼日前勇奪東區冠軍賽MVP，17日再度抱回總冠軍賽FMVP獎座。

布朗在賽後接受訪問時謙虛表示，「這是整個團隊的努力，我想和泰托姆一起分享這個獎項，因為他一直是我的搭檔。」泰托姆則提到，布朗完全值得拿下總冠軍賽FMVP，「我們目標是贏得冠軍，不在乎誰拿到這個獎項，我知道這趟旅程我們需要彼此，很開心他跟我一起分享。」

現年27歲的布朗，在2016年NBA選秀會被塞爾蒂克以探花籤相中，與2017年透過選秀加入的泰托姆共組「雙探花」連線，兩人攜手成長為球隊的看板球星，更成為聯盟最具威脅的雙人組之一，在歷經多次季後賽失利，終於在2022年挺進總冠軍賽，可惜還是與冠軍擦肩而過。

受到去年兵敗東區冠軍賽的激勵，布朗、泰托姆在休賽季更加努力訓練，加上球團陸續補進波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）等重要拼圖，最後讓塞爾蒂克繼2008年組合「GAP連線」皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）及艾倫（Ray Allen）後再度稱王，開啟屬於「雙探花」的新篇章。