我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

NBA／補進「隱形MVP」哈勒戴等爭冠拚圖 綠衫軍寫第18冠歷史

中央社／波士頓17日綜合外電報導
NBA塞爾蒂克勇奪睽違16年的總冠軍，同時笑納隊史第18面冠軍錦旗。(美聯社)
NBA塞爾蒂克勇奪睽違16年的總冠軍，同時笑納隊史第18面冠軍錦旗。(美聯社)

在補上哈勒戴、波辛吉斯等爭冠所需的拚圖後，美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克一路過關斬將，17日最終擊敗達拉斯獨行俠封王，寫下隊史18冠的NBA紀錄。

塞爾蒂克籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）在上個球季結束後，發動交易延攬哈勒戴（Jrue Holiday）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）兩員大將在內等球員，讓綠衫軍戰力大進補。

本季塞爾蒂克拿下全聯盟最佳的64勝18敗，獲得整個季後賽所有的主場優勢，史蒂文斯的操盤功力讓自己獲選為年度最佳總管，也使綠衫軍成功奪下締造紀錄的隊史第18座總冠軍。

NBA塞爾蒂克慶祝封王。(路透)
NBA塞爾蒂克慶祝封王。(路透)

哈勒戴2021年曾輔佐「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），為密爾瓦基公鹿奪下總冠軍，他的冠軍經驗成為塞爾蒂克奪冠的關鍵要素之一。

本季加入塞爾蒂克後，哈勒戴成為綠衫軍「雙探花」泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）身邊最完美的綠葉，例行賽平均每場比賽拿下12.5分，是僅次於菜鳥年的次低紀錄，但5.4籃板卻是生涯最佳，另有4.8助攻的成績。

這次總冠軍賽，哈勒戴屢屢在關鍵時刻拿下重要分數，或以防守壓迫獨行俠的雙箭頭唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving），可說是總冠軍賽的隱形MVP。

波辛吉斯本季加入塞爾蒂克後，立刻成為球隊先發，例行賽出賽57戰且場場先發，平均可攻下20.1分，另有7.2分、2助攻的演出。

NBA塞爾蒂克慶祝封王。(路透)
NBA塞爾蒂克慶祝封王。(路透)

本季季後賽，波辛吉斯在首輪拚戰中受傷，休養超過1月後，在總冠軍賽首戰復出，替補出賽21分鐘就高效搶下20分，幫助塞爾蒂克搶下重要的首戰勝利。

塞爾蒂克管理階層的用心補強，在本季獲得回報，繼例行賽成為全聯盟戰績龍頭，季後賽4輪共獲16勝3敗，成為自2003年NBA季後賽全面改為7戰4勝制以來，戰績第2好的球隊，表現僅次於2016-17球季，獲16勝1負的金州勇士。

季後賽 總冠軍賽 NBA

上一則

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

下一則

NBA／連6年產生新冠軍 厄文喊話：讓爭冠成獨行俠常態

延伸閱讀

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠
NBA／哈勒戴2戰0失誤 紀錄直追喬丹、鄧肯2大傳奇

NBA／哈勒戴2戰0失誤 紀錄直追喬丹、鄧肯2大傳奇
場邊人語／眾志成城 光明前程

場邊人語／眾志成城 光明前程
NBA總冠軍賽G2／唐西奇大三元贏不了 塞爾蒂克2連勝

NBA總冠軍賽G2／唐西奇大三元贏不了 塞爾蒂克2連勝

熱門新聞

柯瑞。 路透

NBA／柯瑞分享心中同世代最佳5人 勇士隊友湯普森成遺珠

2024-06-14 16:25
法網女雙決賽，美國女將高芙(左)和捷克好手西妮雅可娃奪冠，兩人親吻金杯。(美聯社)

法網／20歲高芙女雙捧盃 集滿單雙打大滿貫冠軍

2024-06-09 19:32

NBA／厄文復活轟35分但唐西奇犯滿 塞爾蒂克3連勝獨行俠「聽牌」

2024-06-12 23:17

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

2024-06-17 23:02
美國職籃NBA被尊稱為「標誌先生」的傳奇球星威斯特12日過世，享壽86歲，美國籃壇人士紛紛表達哀悼。美聯社

NBA傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬

2024-06-12 17:32
唐西奇。 (美聯社)

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

2024-06-14 23:35

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄