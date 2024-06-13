NBA／「Logo Man」威斯特辭世 喬丹、詹姆斯致敬

NBA傳奇球星威斯特傳出在家中安詳過世的消息。（美聯社）

NBA 傳奇球星、「標誌先生」（Logo Man）威斯特（Jerry West）在12日傳出於家中安詳過世的消息，享壽86歲，「籃球之神」喬丹 （Michael Jordan）敬稱威斯特就像他的老大哥，湖人 球星詹姆斯（LeBron James）則感性寫道：「會繼續讓您感到驕傲」。

NBA總裁席佛（Adam Silver）也發表聲明，向威斯特表達致意，並且讚揚他擔任聯盟高階主管和球員時的卓越表現。

除上述美國籃壇大咖，洛杉磯湖人球團、許多現役或退休球員及ESPN資深體育記者沃納洛斯基（AdrianWojnarowski）等人，也紛紛對威斯特的死訊表達哀悼之意。

被認為是NBA Logo剪影人物的威斯特，是NBA史上第3位達成2萬5000分的球員，他生涯曾連續14年入選明星賽，並在1972年幫助湖人奪冠，個人也拿下總冠軍賽MVP的榮耀；退役後更是成為出色的球團管理階層，兩度拿下年度最佳行政人員獎。

在1974年高掛球鞋後，威斯特也於1982年成為老東家湖人的總管，是幫助湖人打造80年代王朝的重要推手，之後他更陸續轉戰灰熊、勇士，在擔任管理階層的生涯中共助隊拿下過8座總冠軍，個人也兩度拿下年度最佳管理階層獎。

作為球員威斯特在1980年時就已入選籃球名人堂，並在2010年時跟隨1960年美國奧運代表隊二度入選名人堂，而今年他則是以對籃球的貢獻將第三度進入籃球名人堂，展現其生涯對於美國籃球和NBA的重要性。