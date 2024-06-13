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NBA／兒子面前觸底反彈 泰托姆：人生就是不斷克服逆境

記者劉肇育／即時報導
泰托姆12日攻下31分。（路透）
泰托姆12日攻下31分。（路透）

NBA總冠軍賽第三戰12日在獨行俠主場舉行，不過作客的塞爾蒂克在「雙星」泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）攜手攻下61分領軍下，以7分差距取得系列賽3：0聽牌優勢，對於與總冠軍僅差最後一勝，12日攻下31分的泰托姆直言，塞爾蒂克在過去嘗過爭冠失敗的滋味，因此團隊的目標與專注力依舊很一致，且完全的享受這次爭冠舞台上。

在主場拿下2連勝後，塞爾蒂克12日前往獨行俠主場作客，上半場獨行俠在主控厄文（Kyrie Irving）找回進攻手感下還與塞爾蒂克一路拉鋸，不過下半場塞爾蒂克靠著堅強的團隊戰力逐漸擴大領先差距，最終以7分差擊退獨行俠，系列賽率先聽牌。

塞爾蒂克12日以泰托姆攻下31分表現最佳，對於12日在兒子觀賽下，擺脫前兩戰的冷手感幫助球隊聽牌，他說：「我想讓他知道，在最艱難的時刻，正是展現你品格的時候，人生就是不斷克服逆境，這跟職業無關，每個人都會遇到困難的時候，不論高峰低谷都必須堅持，做一個堅強的人。」

談到有機會在下場比賽幫助塞爾蒂克拿下改寫歷史的第18冠，泰托姆也坦言全隊都不會因此放鬆，「我們不會說『再贏一場』，而是會說『不管需要多少時間』，我們沒人會因此放鬆，也沒有人會感到滿意，我們將會繼續戰鬥。」

厄文 總冠軍賽

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