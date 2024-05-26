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NBA／唐西奇、厄文各轟33分 獨行俠3連勝灰狼西決「聽牌」

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NBA／唐西奇、厄文各轟33分 獨行俠3連勝灰狼西決「聽牌」

記者曾思儒／即時報導
獨行俠隊唐西奇(右)26日攻下33分，還有7籃板、5助攻、5抄截。(美聯社)
獨行俠隊唐西奇(右)26日攻下33分，還有7籃板、5助攻、5抄截。(美聯社)

帶著客場2連勝回到達拉斯，獨行俠隊後場雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）今天西區決賽第3戰再聯手飆分，兩人再同場轟下超過30分，助隊第四節拉鋸戰力退灰狼隊，以116：107收下3連勝，取得「聽牌」絕對優勢。

根據過去統計，分區決賽主場先輸2戰的球隊，贏下系列賽的機率是零，今天獨行俠讓灰狼更絕望，儘管上半場曾有的兩位數領先第三節花光，甚至讓灰狼一度超前，但三節打完87：87，戰局回到原點。

決勝第四節前半段兩隊比數仍膠著，104：104時獨行俠先有華盛頓（P.J. Washington）飆進超前三分球，唐西奇和厄文再接連高難度進球，助隊打出一波12：3的關門攻勢，最終以116：107守護主場勝利，只差1勝就能挺進總冠軍賽

獨行俠隊厄文(上籃者)26日拿下33分，助球隊贏球。(歐新社)
獨行俠隊厄文(上籃者)26日拿下33分，助球隊贏球。(歐新社)

唐西奇和厄文今天各拿33分，唐西奇還有7籃板、5助攻、5抄截，華盛頓16分；灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）26分、9助攻是全隊最高，唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出14分、11籃板但三分球8投0中，7戰4勝制的系列賽陷入絕對劣勢。

第4戰仍在獨行俠主場舉行，美東時間周二晚間8時半登場。

厄文 總冠軍賽

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