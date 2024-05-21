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NBA／菜鳥年入選防守第一隊 溫班亞瑪寫史無前例紀錄

記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪。( 美聯社)
溫班亞瑪。( 美聯社)

馬刺隊話題新秀「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）菜鳥年大豐收，不但全票當選新人王、入選新秀第一隊，今天聯盟公布的年度防守陣容，溫班亞瑪再度入選，且是以新秀之姿入選年度防守第一隊，寫下史無前例紀錄。

溫班亞瑪成為NBA史上第6位新秀年就入選年度防守陣容的球員，且5位前輩包括1998年的鄧肯（Tim Duncan）、1990年的羅賓森（David Robinson）、1986年的寶兒（Manute Bol）、1985年的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和1970年的「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）都是入選防守第二隊，法國「斑馬」成為史上第一位入選防守第一隊的菜鳥。

今年最佳防守票選上，溫班亞瑪僅落後最後奪獎的灰狼隊戈貝爾（Rudy Gobert），入選防守第一隊可以預期，他的名字也出現在98張選票上，只差1票就全票入選年度防守陣容。

由戈貝爾領銜的年度防守第一隊成員除溫班亞瑪，還有熱火隊阿德巴約（Bam Adebayo）、鵜鶘隊瓊斯（Herb Jones）和湖人隊戴維斯（Anthony Davis），其中戈貝爾已7度入選，全是防守第一隊，5度入選防守陣容的戴維斯是第3次入選第一隊，同樣第5度入選的阿德巴約是生涯首度進入第一隊，瓊斯則是生涯首度入選就進入第一隊。

阿德巴約也提到一同入選的話題新秀，他讚溫班亞瑪有224公分的身材，還有外線能力，自然獲得更多關注，「他也的確在防守端有所表現，所以他進入第一隊，當然是很大的榮耀。」首度進入第一隊陣容的他也形容，已經等待多時，「就是停留在這一刻，享受它，感激成為入選者之一。」

防守第二隊陣容包括公牛隊卡盧索（Alex Caruso）、魔術隊薩格斯（Jalen Suggs）、灰狼隊麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和塞爾蒂克隊的懷特（Derrick White）和哈勒戴（Jrue Holiday）。

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