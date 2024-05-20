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NBA／約柯奇無緣單季包辦雙MVP 詹姆斯後無人達成

記者蔡佳霖／綜合外電報導

4年內3次贏得年度MVP的約柯奇（Nikola Jokic），還是無法在獎盃鑲上璀璨的冠軍戒指，隨著衛冕軍金塊提前出局，本季的年度MVP和總冠軍賽MVP又將會分屬於不同球星，聯盟上一次能夠同時囊括這兩大MVP的球員已經要追溯到2012-13年賽季的詹姆斯（LeBron James）。

詹姆斯當年連續兩年都包辦年度MVP和總冠軍賽MVP，成就屬於自己生涯的輝煌一頁。在詹姆斯之後，柯瑞曾兩度叩關，但2015年的總冠軍賽MVP是落到伊古達拉（Andre Iguodala）上；而2016年則是在總冠軍賽第7戰飲恨。除了柯瑞外，這幾年的年度MVP都無法踏上總冠軍賽的舞台。

放眼歷史，能夠單季同時取得MVP和FMVP的球員共有10人，完成15次；其中喬丹（Michael Jordan）以4次居所有人之冠，「大鳥」柏德（Larry Bird）、詹姆斯各2次；鄧肯（Tim Duncan）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、魔術強森（Magic Johnson）、摩西馬龍（Moses Malone）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、瑞德（Willis Reed）則是各1次。

至於能在同一年拿下年度MVP、總冠軍MVP和明星賽MVP的球員，則僅有喬丹、歐尼爾和瑞德達成，其中喬丹在1996和1998年完成過2次。

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