NBA／落後20分驚奇逆轉 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

愛德華(左)16分、8籃板、7助攻。(美聯社)

NBA 衛冕軍金塊隊和灰狼隊19日上演西區準決賽第7場決戰，金塊在穆雷（Jamal Murray）上半場24分領軍下取得兩位數領先，第三節初優勢更擴大到20分，但灰狼在唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）領軍下急起直追，第四節更一舉反超，最終演出98：90的神奇逆轉，搶下西區決賽門票也一舉寫下歷史。

過往驟死第7戰最大半場逆轉是11分，灰狼克服兩節打完15分落後，締造NBA新紀錄，也取得西區決賽和獨行俠交手的機會。

約柯奇無緣衛冕FMVP。（路透）

唐斯拿23分。（路透）

尋求連霸的金塊，前一戰手感冰冷的明星後衛穆雷，19日上半場作出回應，兩節打完就轟下24分，率主場的金塊取得53：38領先，第三節他再連拿5分，讓金塊優勢擴大到20分整。

陷入大幅落後的灰狼沒有放棄，愛德華、唐斯發揮下打出19：3反撲，最後3分03秒時將比分追到57：61，金塊喊出暫停卻發生失誤，灰狼再靠唐斯2罰俱中追到2分差；金塊雖靠約柯奇（Nikola Jokic）籃下打進止血，唐斯也馬上進球，愛德華0.7秒就更飆進後撤步三分彈，讓三節打金塊只剩下67：66領先。

灰狼第四節延續氣勢，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）進球助隊取得領先，里德（Naz Reid）連投帶罰連拿6分再加上愛德華飆進外線，最後3分05秒時灰狼反取得92：82領先。金塊雖試圖反撲，但無力回天，最終以90：98讓出主場勝利，衛冕宣告失利。

下半場打出60：37攻勢的灰狼靠8人打滿，先發五人和最佳第六人理得得分都達兩位數，唐斯和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）各拿23分，愛德華16分、8籃板、7助攻。

金塊穆雷轟下35分，約柯奇34分、19籃板，但其餘隊友得分都只在個位數，系列賽在先取得3：2「聽牌」優勢下連輸2戰，賽季告終。