我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

高球／世界排名第1舍夫勒在肯州被捕 未聽從停車命令 撞警員

NBA／席亞康25分溜馬扳平戰局 尼克輸球還傷大將哈特

記者劉肇育／即時報導
席亞康(右)攻下25分、7籃板、5助攻。（路透）
席亞康(右)攻下25分、7籃板、5助攻。（路透）

在前一場比賽靠著布朗森猛轟44分搶先聽牌的尼克，17日作客溜馬主場進行關鍵第6戰，布朗森卻在上半場手感盡失，出現連續11次出手都不進的生涯最糟糕紀錄，這也讓溜馬在雙塔透納（Myles Turner）、席亞康（Pascal Siakam）領軍下一路領先尼克，最終更以116：103將戰局扳平，雙方將在搶七大戰決勝負。

背水一戰的溜馬17日回到主場再戰尼克，在上半場成功阻擋尼克主控布朗森的火燙手感，今年季後賽已經5度得分在40分以上的布朗森，上半場13次出手僅命中2球，其中還一度連續11次出手未能命中，創下生涯連續投失紀錄。

在布朗森熄火的情況下，尼克17日則是由麥克布萊德（Miles McBride）頂下火力缺口，近兩戰得分都上雙的他，在上半場就攻下15分，其中包括三分球3投3中，攜手迪文森佐（Donte DiVincenzo）幫助尼克在首節還取得領先。

但溜馬禁區雙塔透納、席亞康17日上半場同樣火力全開，兩人在上半場都有雙位數得分進帳，搭配上哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在三分線外開砲，上半場打完溜馬反取得10分領先。

易籃後，尼克一度在布朗森找回進攻手感以及麥克布萊德持續得分下，追到5分差距，但17日手感發燙的溜馬哈利伯頓與席亞康隨即挺身止血，加上麥克康奈爾（T.J. McConnell）也加入戰局，溜馬再將領先優勢擴大到16分。

第四節初尼克哈特（Josh Hart）疑似腹部受傷提前退場，錯失大將的尼克也無法再將差距縮小，最終溜馬就在全隊6人得分上雙下，以116：103擊敗尼克，將系列賽追到3：3平手，雙方接下來將上演搶七大戰。

溜馬17日以席亞康攻下25分、7籃板、5助攻最搶眼，哈利伯頓15分、9助攻，透納17分、8籃板，尼克則以下半場找回手感拿下31分的布朗森表現最佳，麥克布萊德則是投進4顆三分球拿下20分。

哈利 季後賽

上一則

MLB／攜手史丹頓開砲 賈吉敲第12轟追平大谷翔平

下一則

MLB／大谷翔平雙喜 本季第13轟出爐 討回全壘打榜領先

延伸閱讀

NBA／尼克狂操主力連鐵人也撐不住　哈特賽後坦言他累了

NBA／尼克狂操主力連鐵人也撐不住　哈特賽後坦言他累了
NBA／布朗森易籃帶傷狂飆24分 尼克再度逆轉溜馬2連勝

NBA／布朗森易籃帶傷狂飆24分 尼克再度逆轉溜馬2連勝
NBA／布朗森下半場狂掃24分 尼克再度逆轉溜馬收2連勝

NBA／布朗森下半場狂掃24分 尼克再度逆轉溜馬收2連勝
NBA／布朗森轟43分 率隊逆轉溜馬 尼克奪首勝

NBA／布朗森轟43分 率隊逆轉溜馬 尼克奪首勝

熱門新聞

本季狀況起伏不定的湯普森將成為自由球員。（美聯社）

NBA／湯普森將投身自由市場 前勇士主帥分析合約價值

2024-05-13 07:27
約克維奇2024羅馬網球賽首戰，輕鬆直落二告捷。（新華社）

網球／約克維奇場邊簽名被水瓶砸到 當場頭暈倒地

2024-05-11 22:31
金塊總教練馬龍。(路透)

NBA／衛冕軍連3年被逼入搶7 金塊教頭：我們資歷不錯

2024-05-17 08:31
大谷翔平。(路透)

MLB／大谷翔平敲雙安7數據最頂 道奇被敲再見安斷7連勝

2024-05-11 02:10
大谷翔平獲洛杉磯市議會表彰。（路透）

洛杉磯表揚大谷翔平 訂每年「5．17」為大谷日

2024-05-17 19:13
高球選手舍夫勒在參加比賽期間被控襲警而遭逮捕。(歐新社)

高球／世界排名第1舍夫勒在肯州被捕 未聽從停車命令 撞警員

2024-05-17 22:36

超人氣

更多 >
每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣

每天吃這食物 110歲日裔奶奶笑口常開分享長壽祕訣
美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景