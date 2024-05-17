NBA／愛德華領軍 灰狼一度贏50分 逼金塊打第7戰

在愛德華(左)的強勢帶動下，灰狼背水一戰狂勝金塊45分。 （美聯社）

在被金塊搶先聽牌的情況下，灰狼16日重返主場力拚延長戰線，在靠著防守成功封鎖金塊火力的情況下，灰狼第四節一度取得高達50分領先，最終灰狼也在愛德華（Anthony Edwards）進帳27分領軍下，以115：70成功將戰線帶入搶七大戰，成為今年季後賽 第二個打入搶七的系列賽。

影音來源：YouTube

灰狼前一場比賽作客金塊主場，在讓約柯奇（Nikola Jokic）狂轟40分、13助攻、7籃板且0失誤的完美表現後，系列賽遭到金塊逆轉取得3：2聽牌，這也讓灰狼16日回到主場背水一戰。

首節灰狼愛德華就火力全開攻下13分，反觀金塊此役從首節就受限於灰狼防守打得綁手綁腳，在開賽前3分鐘拿下9分後，接下來9分鐘僅再拿下5分，單節僅有比愛德華個人得分多出一分的14分進帳。

而上半場愛德華一人就投進3顆三分球拿下19分，搭配上麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的13分演出，帶領灰狼一度取得24分領先，上半場打完也以59：40領先，半場拿下40分也創下金塊今年季後賽新低。

至於金塊，上半場僅有約柯奇一個人獨挑大梁拿下16分，穆雷（Jamal Murray）則是10次出手僅命中1球拿下2分，加上團隊三分球出手21次僅命中4球，且前場比賽表現亮眼的板凳群一分未得，成為上半場大幅落後的關鍵。

易籃後金塊依舊無法在進攻端有所突破，讓灰狼靠著多點開花的攻勢將領先優勢擴大到29分，甚至在第四節初打出18：2的攻勢後，取得41分領先，第四節最多更出現高達50分的分差，最終灰狼就以45分差距勝出，將系列賽帶入搶七大戰。

灰狼此役共計5人得分上雙，其中愛德華進帳27分，麥克丹尼爾斯則有21分，戈貝爾8分、14籃板，至於金塊則以約柯奇22分、9籃板最佳，穆雷則僅有10分進帳。