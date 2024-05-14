NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆逆轉 扳平戰局

雷霆隊亞歷山大(左)全場得到34分，帶隊逆轉獨行俠。(美聯社)

雷霆與獨行俠13日進行季後賽 第二輪第四戰，雷霆末節尾聲打出16：5攻勢逆轉戰局，唐西奇（Luka Doncic）關鍵時刻2罰1中，讓雷霆以100：96驚險帶走勝利，系列賽扳成2勝2負平手，第五戰將回雷霆主場進行天王山之戰。

獨行俠首節打出一波15：3攻勢，之後獨行俠一路保持10分左右領先。不過獨行俠第三節後段熄火3分多鐘，雷霆靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單打和華勒斯（Cason Wallace）投進三分球，追到4分差。

末節戰況拉鋸，獨行俠再度陷入得分荒，雷霆靠著亞歷山大連續單打進球，霍姆葛倫（Chet Holmgren）補上關鍵三分球超前比數。

第四節最後12秒獨行俠落後2分，唐西奇切入造成犯規，沒想到站上罰球線竟2罰1中，獨行俠葬送追平機會。

Luka Doncic tonight:



18 PTS

6-20 FG

2-9 3PT

7 TOV

4 fouls

Missed game tying free throw



MVP pic.twitter.com/u6QkOmAraa — 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙤𝙛𝙛𝙎𝙝𝙖𝙞⚡️ (@PlayoffShai2) 2024年5月14日

雷霆團隊命中率僅38%，亞歷山大得到34分8籃板5助攻、霍姆葛倫18分9籃板4阻攻、威廉斯拿到14分9籃板6助攻4抄截。

獨行俠方面，唐西奇繳出18分12籃板10助攻的大三元，但發生7次失誤。華盛頓（P.J. Washington）砍進21分12籃板，厄文 （Kyrie Irving）只有9分9助攻。