NBA／約柯奇狂砍35分 金塊系列賽2連勝扳平灰狼

約柯奇(左)12日豪取35分。(路透)

NBA明尼蘇達灰狼的愛德華茲今天對戰衛冕軍丹佛金塊狂飆44分，白忙一場，金塊靠著全場57%投籃命中率，及球星約柯奇轟下35分，在客場以115比107獲勝，季後賽 次輪扳成2比2平手。

衛冕軍金塊季後賽次輪前2戰在主場接連敗給灰狼後，第3場總算在客場拿下1勝，系列賽追成1比2，今天第4戰繼續在客場作戰，從開局落後，4年內3度獲選年度最有價值球員（MVP）的約柯奇（Nikola Jokic）以及高登（Aaron Gordon）幫助球隊首節以29比24超前，金塊次節更是由哈勒戴（Justin Holiday）連2顆三分球，開啟11比2攻勢，擴大領先優勢至16分。

灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）率隊追分，個人半場就攻下23分，一度將差距縮小至個位數，而第2節尾聲金塊一波8比0攻勢，再將分數拉開至64比49。

雙方易籃後，灰狼進攻逐漸有了起色，但金塊火力依舊兇猛，前2節僅得7分的莫瑞（Jamal Murray），第3節就獨攬12分，與高登聯手挹注火力，3節打完金塊仍握有11分領先優勢。

灰狼決勝節一度追成6分差，而末節展現身手的金塊約柯奇，關鍵時刻再度開火，澆熄灰狼反撲氣燄。

金塊季後賽客場戰績極佳，過去9場客場比賽中，就贏得8勝，在7戰4勝制系列賽戰成2比2平手後，第5戰將於15日回到金塊主場進行。

金塊今天全員皆兵，上場8名球員都有得分進帳，約柯奇繳出35分、7籃板、7助攻，而高登手感火燙，12投11中、斬獲27分，莫瑞貢獻19分。

灰狼的愛德華茲此役飆進5顆三分球、轟下44分，外加5籃板、5助攻，根據美國數據網站StatMuse統計，愛德華茲在年滿23歲前，4度在季後賽砍下至少40分，超越杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）3次，僅次於唐西奇（Luka Doncic）5次。