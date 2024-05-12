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NBA／唐西奇因傷退場… 獨行俠靠厄文關鍵拋投 2勝1負領先雷霆

體育新聞組／綜合報導

季後賽第二輪，獨行俠主場迎戰雷霆，雙方前兩戰戰成各1勝平手，關鍵第三戰，唐西奇（Luka Doncic）雖因傷提前離場，但靠著厄文（Kyrie Irving）22分7助攻的穿針引線及第四節獨拿8分，包含在比賽剩39秒時，突破雷霆威廉斯（Jalen Williams）的防守，並在霍姆葛倫（Chet Holmgren）面前拋進關鍵拋投，鎖定勝局。終場獨行俠以105：101擊敗雷霆，搶下重要勝利，以2勝1負領先，賽後唐西奇也大讚厄文的表現。

唐西奇談到他傷退後厄文的表現時表示，「他太神奇了，他努力為每個人創造機會，他在場上的攻防兩端都做到了這點，我們很高興擁有他」。

唐西奇這場比賽命中率不佳，17次出手僅命中7球，拿下22分，但狂抓15個籃板，讓獨行俠在籃板球部分占據優勢。

唐西奇(圖)和厄文各拿下22分。（路透）
唐西奇(圖)和厄文各拿下22分。（路透）

儘管此戰手感不佳，但根據ESPN的統計，唐西奇成為獨行俠隊史上第三位連續兩場季後賽至少有25分和5個三分球的球員，前兩位分別是他自己在2021年創下的紀錄和後衛范埃克塞爾（Nick Van Exel）在2003年所創。

唐西奇和厄文(圖)各拿下22分。（路透）
唐西奇和厄文(圖)各拿下22分。（路透）

唐西奇和厄文的雙槍組合是聯盟中火力最凶猛的雙人組之一，但在這次的季後賽中，唐西奇在進攻端的表現受到了限制，在獨行俠的9場季後賽中，唐西奇平均得到27.7分，遠低於例行賽打出聯盟得分王的33.9分，他在季後賽中的投籃命中率僅為41.0%，三分球命中率為26.4%，能否在季後賽中找回例行賽的火力，將是本季獨行俠能走多遠的關鍵。

另外，唐西奇本場比賽與雷霆隊多特（Luguentz Dort）在空中相撞，背部著地重重摔倒，導致原本就受傷的右膝再度扭傷。唐西奇表示表示他正努力克服傷勢，也說13日的第四戰在獨行俠主場舉行，不需要奔波換場地、賺到額外休息時間是一件好事。

獨行俠全隊得分最高的是華盛頓（P.J. Washington）的27分，替補出場的萊夫利（Dereck Lively II）也貢獻12分，雙雙協助球隊頂住雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場拿下31分的表現。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說：「我們依靠我們的防守，投進一些球，全隊氣勢也跟上來了。」

至於平均年齡僅23歲多的雷霆隊，總教練戴諾特（Mark Daigneault）表示，這支年輕球隊在第三節打的有點草率，浪費了在客場奪勝的大好機會。

季後賽 厄文

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