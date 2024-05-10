NBA／綠衫軍下半場外線熄火 騎士反客為主 系列賽扳成平手

米契爾(中)下半場攻下29分之中的23分，帶領騎士贏得本季季後賽客場首勝。 （路透）

今年季後賽 還沒在客場贏球的騎士隊，頂著首戰慘輸25分的逆風，9日靠著米契爾（Donovan Mitchell）在下半場狂轟23分，加上綠衫軍三分球18投2中的低迷演出，以118比94爆冷痛宰聯盟龍頭，本季季後賽首度客場奪勝，將系列賽扳成1比1平手。

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塞爾蒂克首輪也是在第一場大勝之後，第2場主場敗給熱火，不過隨後拜對手陣容殘缺所賜，還是順利5戰買單。這場比賽是塞爾蒂克本季季後賽首度得分低於100分，若加上例行賽，則是本季單場第2低的得分表現。

塞爾蒂克全場命中率僅41.2%，與騎士的54.7%形成巨大分野，籃板球也是不如騎士；更重要的是攻堅利器三分球，全場35投僅8中，命中率僅22.9%，這導致他們在下半場只拿到40分，直接被對手打趴。

米契爾全場得到29分8助攻7籃板，他在第三節獨拿16分，聯手葛蘭德（Darius Garland）的9分，帶動球隊一口氣拉開比分；進入第四節，塞爾蒂克的進攻狀態也沒有起色，當雙方比分差超過20分時，主場球迷已經陸續離場，還發出噓聲，顯現對球隊表現的極度不滿。

莫布里（Evan Mobley）拿下21分10籃板5助攻2阻攻，替補的勒佛特（Caris LeVert）得到21分；塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）獲得25分7籃板6助攻，布朗（Jaylen Brown）19分，兩人下半場一共14投6中，只得到18分，完全被米契爾一人比下去。