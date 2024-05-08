我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

NBA／戈貝爾兒子出生 又奪年度最佳防守球員

體育新聞組／綜合報導
灰狼中鋒戈貝爾（左）獲選為美國職籃NBA年度最佳防守球員，成為生涯4度獲獎的史上第3人。(路透)
灰狼中鋒戈貝爾（左）獲選為美國職籃NBA年度最佳防守球員，成為生涯4度獲獎的史上第3人。(路透)

明尼蘇達灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）7日獲選為美國職籃NBA年度最佳防守球員，成為生涯4度獲獎的史上第3人。

31歲的戈貝爾生涯前9年在猶他爵士效力，曾於2018年、2019年、2021年獲選為年度最佳防守球員，2022-23球季轉到灰狼，今年他獲72張第1名選票，以總分433分再度獲獎，成為繼穆湯波（Dikembe Mutombo）、華勒斯（Ben Wallace）後，第3位4度拿下這個獎項的球員。

灰狼是本季全聯盟防守最凶悍的球隊，而身高7呎1吋（約216公分）的戈貝爾是球隊有此成績的重要關鍵。

戈貝爾說：「獲獎很棒，但光靠一個人是辦不到的。我真的很感謝...所有的隊友能信任我，讓我每天都能做自己擅長的事，並努力改變球隊的文化，這對大家來說都是好事。」

獲選為新人王的聖安東尼奧馬刺新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），7日拿下19張第1名選票，以245分在年度最佳防守球員票選中排名第2。20歲的他事前一度被看好有機會成為史上第一位拿下年度最佳防守球員的新秀，但最終未能寫下歷史。

邁阿密熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）獲得3張第1名選票，總分91分位居第3，這是他個人在這個獎項的票選中成績最好的一次。

戈貝爾為了迎接兒子出生，缺席6日灰狼在季後賽次輪對丹佛金塊的第2戰。

戈貝爾本季平均每場比賽有14分、12.9籃板、2.1阻攻、1.3助攻的成績，其中，2.1次阻攻在聯盟排名第6，9.2個防守籃板排名第4。

季後賽 馬刺 NBA

上一則

MLB／山本由伸許願失敗 8局好投 大谷翔平沒敲安

下一則

NBA／亞歷山大29分 雷霆G1勝獨行俠 季後賽5連勝

延伸閱讀

NBA／戈貝爾不在也超強 團隊鎖死金塊 灰狼豪奪第2勝

NBA／戈貝爾不在也超強 團隊鎖死金塊 灰狼豪奪第2勝
NBA／如何對付灰狼三塔？約柯奇趣回：複製另一個我

NBA／如何對付灰狼三塔？約柯奇趣回：複製另一個我
NBA／前金塊總裁建構灰狼新陣容 戈貝爾讚團隊很有愛

NBA／前金塊總裁建構灰狼新陣容 戈貝爾讚團隊很有愛
最佳第六人 里德要對金塊做更多

最佳第六人 里德要對金塊做更多

熱門新聞

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的Instagram帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。(取自Instagram@ladodgerwives)

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

2024-05-03 23:30
湖人前球星莫里斯驟逝。(取材自湖人X平台)

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

2024-05-04 20:38
大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

2024-05-04 21:28
一級方程式七屆冠軍漢彌爾頓在第五大道炫技。(擷至Storyful)

F-1車神在紐約第五大道炫技「聽說市長叫我別這麼做」

2024-05-02 17:11
大谷翔平代言再加1，伊藤園旗下無糖茶綠茶宣布與大谷簽約，成為全球大使。 美聯社

MLB／大谷愛喝的這款無糖茶可助眠 代言+1輕鬆get同款

2024-04-30 15:47
馬龍在比賽中發球。(新華社)

中國乒協公布巴黎奧運名單 馬龍落選男單 無緣3連霸

2024-05-06 23:26

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了