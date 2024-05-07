我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

NBA／馬刺天才狀元溫班亞瑪 全票奪新人王

體育新聞組／綜合報導
馬刺狀元溫班亞瑪眾望所歸全票奪年度最佳新秀。（路透資料照片）
馬刺狀元溫班亞瑪眾望所歸全票奪年度最佳新秀。（路透資料照片）

來自法國的「怪物長人」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在全世界球迷期待下，以選秀狀元之姿加入NBA，他也以有史以來最為優秀的新秀成績之一證明自己身價，6日他囊括全部第一名選票，成為本季新人王。

2023年被聖安東尼奧馬刺以狀元籤選上的溫班亞瑪，這次拿下所有99張第1名選票，成為本季新人王，也加入1984年的桑普森（Ralph Sampson）、1990年的羅賓森（David Robinson）、2011年的葛里芬（Blake Griffin）、2013年的里拉德（ Damian Lillard）、2016年的唐斯（Karl-Anthony Towns），成為史上第6位以全票獲得這項殊榮的球員。

奧克拉荷馬雷霆2022年以榜眼籤選上，本季仍具角逐新人王資格的霍姆葛倫（Chet Holmgren）獲98張第2名選票排名第2；夏洛特黃蜂去年以榜眼籤選上的米勒（Brandon Miller）則在票選中位居第3。

馬刺隊史共選進「海軍上將」羅賓森、「石佛」鄧肯（Tim Duncan）和溫班亞瑪三名選秀狀元，而三人都獲得年度新人王的肯定。

溫班亞瑪本季出賽71場，平均每戰可貢獻21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6阻攻、1.2抄截。上一個能在單季繳出平均20分、10籃板、3助攻、3阻攻成績的，是1999-00球季的「俠客」歐尼爾（ShaquilleO'Neal），當年他以這樣的成績獲選為年度MVP。

溫班亞瑪同時成為自1973-74球季開始統計阻攻數據以來，NBA史上第2位拿下阻攻王的新秀，前一個有此表現的，是1985-86球季的寶兒（Manute Bol）。

溫班亞瑪是繼「晨星」莫寧（Alonzo Mourning）和「俠客」歐尼爾後，菜鳥年阻攻數能達到250次的怪物中鋒。

本季明星賽後，溫班亞瑪平均每場比賽可賞給對手4.5次阻攻，是1994年的一代「鍋神」穆湯波（Dikembe Mutombo）之後，在明星賽後平均阻攻數最多的球員。

溫班亞瑪也是本季年度最佳防守球員獎三名最終入圍者之一，另外兩人是明尼蘇達灰狼的戈貝爾（RudyGobert）與邁阿密熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）。另外，溫班亞瑪稍晚也有機會成為首位被選入年度防守第一隊的菜鳥。

不僅防守端讓人留下深刻印象，溫班亞瑪在進攻上的成熟也比許多人預期的要快。溫班亞瑪本季砍進128個三分球，成為能在單一球季有250次阻攻、100個三分球的史上第一人。

溫班亞瑪本季平均每分鐘可拿0.72分，這項數據是喬丹（Michael Jordan）之後，單季至少打滿1000分鐘的新秀中最高的。

溫班亞瑪新秀年就拿下兩次大三元，1月10日對底特律活塞的比賽，他有16分、12籃板、10助攻的演出，2月12日與多倫多暴龍之戰，他則繳出27分、14籃板、10阻攻的成績。

3月29日時，溫班亞瑪在與紐約尼克交手時轟下40分、搶下20個籃板，是他本季得分最高的一役。

儘管溫班亞瑪在個人成就上表現亮眼，但馬刺靠球季尾聲一波11戰7勝的小高潮，才追平前一季22勝60負的成績。

馬刺 NBA 喬丹

上一則

MLB／大谷奪單周最佳球員 生涯第8度獲獎

下一則

NBA／裁判搶風采？溜馬抄截變腳踢球 聯盟承認誤判

延伸閱讀

NBA／紐約救世主...布朗森連4戰破40分 93年喬丹後第一人

NBA／紐約救世主...布朗森連4戰破40分 93年喬丹後第一人
NBA／布朗森狂轟43分、迪文森佐致勝三分彈 尼克逆轉溜馬奪首勝

NBA／布朗森狂轟43分、迪文森佐致勝三分彈 尼克逆轉溜馬奪首勝
美衝浪客在墨遭「行刑式槍殺」 疑一輛皮卡起殺機

美衝浪客在墨遭「行刑式槍殺」 疑一輛皮卡起殺機
墨西哥懸崖發現3屍 可能是美、澳失蹤衝浪客

墨西哥懸崖發現3屍 可能是美、澳失蹤衝浪客

熱門新聞

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的Instagram帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。(取自Instagram@ladodgerwives)

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

2024-05-03 23:30
湖人前球星莫里斯驟逝。(取材自湖人X平台)

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

2024-05-04 20:38
大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

2024-05-04 21:28
一級方程式七屆冠軍漢彌爾頓在第五大道炫技。(擷至Storyful)

F-1車神在紐約第五大道炫技「聽說市長叫我別這麼做」

2024-05-02 17:11
大谷翔平代言再加1，伊藤園旗下無糖茶綠茶宣布與大谷簽約，成為全球大使。 美聯社

MLB／大谷愛喝的這款無糖茶可助眠 代言+1輕鬆get同款

2024-04-30 15:47
愛德華(右)全場29投17中轟進43分外帶7籃板。(美聯社)

NBA／愛德華43分領軍 灰狼退衛冕軍金塊 客場搶首勝

2024-05-04 21:54

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮