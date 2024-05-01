NBA／馬克西4分打神仙球不該出現 聯盟：裁判漏吹走步

馬克西。(美聯社)

76人隊1日上演驚奇逆轉，正規賽最後26秒連拿7分的馬克西（Tyrese Maxey）是絕對英雄，但根據聯盟公布的最後兩分鐘裁判報告（Last Two Minute report），馬克西正規賽最後25.4秒的「4分打」神仙球根本不該出現，因為裁判漏吹了他的走步。

馬克西這次外線出手不但破網還造成尼克隊中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）犯規，讓76人從6分落後縮小到2分差，最終在延長賽中以112：106逆轉尼克，將系列賽延長到第5戰。

NBA 公布最後兩分鐘裁判報告，指出馬克西「4分打」前已走步，但裁判並沒響哨。另外還有3個哨聲要被更正，包括76人貝頓（Nicolas Batum）封蓋掉尼克布朗森（Jalen Brunson）可能的「絕殺球」後，時間該有0.4秒、布朗森延長賽該被吹進攻犯規，但卻變76人中鋒安比德（Joel Embiid）惡意犯規，以及哈特（Josh Hart）最後41.5秒時並沒出界。

系列賽第2戰時，最後兩分鐘裁判報告顯示，出現幾次錯誤是對最終逆轉的尼克有利，兩支球隊也成最後30秒能從5分落後都奪勝的隊伍，過去25年季後賽 僅發生3次，而今年賽季就已經出現2次。

系列賽將到費城 進行第6戰，若要打到決勝第7戰，將回到紐約舉行。