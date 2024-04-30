NBA／金塊穆雷3.6秒「致勝一擊」季後賽首輪淘汰湖人

季後賽 面臨背水一戰的湖人 隊，29日遭遇衛冕軍金塊隊的西區首輪第五戰，上半場握3分領先，但上半場16分、9籃板的禁區大將戴維斯（Anthony Davis）第三節開始不到2分鐘就撞到左肩，雖繼續出賽但威脅性大減；金塊3節打完2分反超，最終靠穆雷（Jamal Murray）3.6秒投進致勝中距離，以108：106守護主場勝利，花五戰淘汰湖人。

系列賽連輸三場的湖人，前一戰在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）30分，加上戴維斯25分、23籃板「雙20」領軍下，避免遭金塊四戰「橫掃」；第五戰力拚繼續延長戰線，戴維斯上半場也有近「雙10」的亮眼發揮，但第三節10分53秒和金塊波特（Michael Porter Jr.）卡位時撞到左肩，當下痛苦倒地，觀察後仍回到賽場，但進攻明顯受影響。

穆雷最後3.6秒又進神仙球當英雄，率金塊擊敗湖人晉級。（路透）

戴維斯狀況下滑，金塊約柯奇和波特單節又各有11分和12分發揮，助金塊三節打完81：79反超，第四節穆雷又在外線開火，金塊領先擴大到87：81。

第三節得分掛蛋的戴維斯，第四節10分整時才靠罰球再有分數進帳，詹姆斯追加外線，湖人打出一波8：0攻勢超前，不過金塊第一節一度扭傷退場的金塊後衛凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）飆進外線讓金塊再反超。

第四節中段比數拉鋸，兩隊互有領先，1分06秒穆雷飆進外線讓金塊取得106：104領先；26.3秒詹姆斯切入製造犯規，2罰俱中追平，但3.6秒穆雷投進致勝球，助隊驚險以108：106鎖定勝利。

帶傷上陣的穆雷轟下全場最高32分外帶7助攻，約柯奇雖出現7失誤但也有25分、20籃板「雙20」加上9助攻，波特三分球7投5中貢獻26分。

上半場拿16分的戴維斯，下半場受肩傷影響僅有1分進帳，全場攻下17分、15籃板；詹姆斯30分、11助攻、9籃板的「準大三元」表現也沒能助隊延長戰線。