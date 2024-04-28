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NBA／字母哥、小李G4缺席 波提斯第1節出拳再被趕出場

記者曾思儒／即時報導
公鹿先發前鋒波提斯（右）再因出拳連吞2個技術犯規，直接被趕出場。(美聯社)
公鹿先發前鋒波提斯（右）再因出拳連吞2個技術犯規，直接被趕出場。(美聯社)

公鹿隊28日迎接東區季後賽首輪第4戰，但當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）都因傷缺陣，開賽不到7分鐘，先發前鋒波提斯（Bobby Portis）再因出拳連吞2個技術犯規，直接被趕出場，再添利空消息。

里拉德第3戰第四節傷到右腳阿基里斯腱，有消息人士透露是拉傷，里拉德還被看到穿著步行靴保護傷處，28日也缺席投籃訓練。公鹿教頭瑞佛斯（Doc Rivers）表示，里拉德MRI檢查結果就是阿基里斯腱有些問題，球團並沒讓他停賽。

2度MVP得主安戴托昆波則是月初就因左小腿傷勢休兵至今，不過他28日有參與團隊訓練，瑞佛斯表示許多跡象都是正向表現，希望趕得及首輪季後賽回歸。

已經少了兩位主將，波提斯28日第一節5分01秒和溜馬奈哈德（Andrew Nembhard）發生衝突，兩人在籃下推擠，奈哈德先推了波提斯，波提斯接續對奈哈德揮拳；裁判檢視畫面後，兩人都吞下技術犯規，波提斯再追加一次技術犯規，留下4分、3籃板就被驅逐出場。

雖少了3名主力，公鹿首節在米道頓（Khris Middleton）8分領軍下以33：33和溜馬打平，展現將系列賽扳平成2：2競爭力。

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