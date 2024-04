NBA／字母哥、小李G4缺席 波提斯第1節出拳再被趕出場

公鹿隊28日迎接東區季後賽 首輪第4戰,但當家球星「字母 哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)和里拉德(Damian Lillard)都因傷缺陣,開賽不到7分鐘,先發前鋒波提斯(Bobby Portis)再因出拳連吞2個技術犯規,直接被趕出場,再添利空消息。

里拉德第3戰第四節傷到右腳阿基里斯腱,有消息人士透露是拉傷,里拉德還被看到穿著步行靴保護傷處,28日也缺席投籃訓練。公鹿教頭瑞佛斯(Doc Rivers)表示,里拉德MRI檢查結果就是阿基里斯腱有些問題,球團並沒讓他停賽。

2度MVP得主安戴托昆波則是月初就因左小腿傷勢休兵至今,不過他28日有參與團隊訓練,瑞佛斯表示許多跡象都是正向表現,希望趕得及首輪季後賽回歸。

