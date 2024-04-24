NBA／太陽3巨頭熄火還折損艾倫 灰狼奪2連勝

灰狼前鋒麥克丹尼爾斯攻下全場最高25分。 (路透)

灰狼與太陽進行季後賽 首輪G2，灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）上半場陷入犯規麻煩，愛德華（Anthony Edwards）慘遭對手嚴防，但老將康利（Mike Conley）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）挺身而出，終場以105：93擊敗太陽，系列賽取得2勝0負優勢。

灰狼開局就打出8：0攻勢，但太陽憑藉唐斯犯規麻煩，重新要回優勢，灰狼第二節靠著康利和麥克丹尼爾斯合砍21分，半場打完只落後1分。

第三節唐斯重新加入戰局，反觀太陽射手艾倫（Grayson Allen）傷退。太陽本節後段近4分鐘沒得分，灰狼趁勢拉出一波12：0攻勢，反倒取得7分領先，灰狼末節乘勝追擊，最多取得19分領先，成功收下勝利。

麥克丹尼爾斯砍進全場最高的25分，康利和戈貝爾（Rudy Gobert）都有18分，愛德華12投3中，拿到15分7助攻。

太陽三巨頭表現低迷，布克（Devin Booker）拿到20分5助攻，有6失誤和6犯規。杜蘭特（Kevin Durant）15投6中，只攻下18分6籃板，比爾（Bradley Beal）也只有14分6助攻。