我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

NBA／太陽3巨頭熄火還折損艾倫 灰狼奪2連勝

體育新聞組 / 綜合報導
灰狼前鋒麥克丹尼爾斯攻下全場最高25分。 (路透)
灰狼前鋒麥克丹尼爾斯攻下全場最高25分。 (路透)

灰狼與太陽進行季後賽首輪G2，灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）上半場陷入犯規麻煩，愛德華（Anthony Edwards）慘遭對手嚴防，但老將康利（Mike Conley）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）挺身而出，終場以105：93擊敗太陽，系列賽取得2勝0負優勢。

灰狼開局就打出8：0攻勢，但太陽憑藉唐斯犯規麻煩，重新要回優勢，灰狼第二節靠著康利和麥克丹尼爾斯合砍21分，半場打完只落後1分。

第三節唐斯重新加入戰局，反觀太陽射手艾倫（Grayson Allen）傷退。太陽本節後段近4分鐘沒得分，灰狼趁勢拉出一波12：0攻勢，反倒取得7分領先，灰狼末節乘勝追擊，最多取得19分領先，成功收下勝利。

麥克丹尼爾斯砍進全場最高的25分，康利和戈貝爾（Rudy Gobert）都有18分，愛德華12投3中，拿到15分7助攻。

太陽三巨頭表現低迷，布克（Devin Booker）拿到20分5助攻，有6失誤和6犯規。杜蘭特（Kevin Durant）15投6中，只攻下18分6籃板，比爾（Bradley Beal）也只有14分6助攻。

季後賽

上一則

NBA／快艇雷納德復出 反遭獨行俠追平戰局

下一則

MLB／大谷191公里強轟 首對國民開砲「完全開轟」只差4隊

延伸閱讀

艾倫不做談話秀 靠「拯救大猩猩」回到幕前

艾倫不做談話秀 靠「拯救大猩猩」回到幕前
NBA／騎士一路領先尼克逆轉 兩隊季後賽皆以2比0領先

NBA／騎士一路領先尼克逆轉 兩隊季後賽皆以2比0領先
艾倫狄珍妮絲不做談話秀 竟以這種類型節目回到幕前

艾倫狄珍妮絲不做談話秀 竟以這種類型節目回到幕前
NBA／新狼王愛德華領軍 首輪主場大贏太陽25分

NBA／新狼王愛德華領軍 首輪主場大贏太陽25分

熱門新聞

夏思凝。(取材自微博)

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

2024-04-16 06:57
道奇隊友表示始終相信大谷翔平的清白。(路透)

MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早知水原在搞鬼

2024-04-15 22:55
「紐約時報」報導23名中國游泳選手雖藥檢呈陽性仍放行，使泳壇恩怨曝光。圖為曾在東京奧運奪下2金等4面獎牌的張雨霏。(新華社)

紐時：中國泳將禁藥風波 泳壇齟齬浮檯面

2024-04-22 11:25

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

2024-04-23 02:30
台灣男子體操好手李智凱（右）。左為教練林育信。（林育信提供）

被做掉？巴黎奧運機會渺茫 李智凱：燃燒殆盡時候到了

2024-04-19 23:05
鈴木一朗。 路透

鈴木一朗日職生涯賺進1293萬美元 來美國時存款竟是0

2024-04-19 17:57

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？