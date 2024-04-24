我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

MLB／大谷191公里強轟 首對國民開砲「完全開轟」只差4隊

記者蘇志畬／綜合報導
道奇對戰國民，大谷翔平9局上的一發陽春砲添加保險分，幫助道奇隊以4：1獲勝。
道奇對戰國民，大谷翔平9局上的一發陽春砲添加保險分，幫助道奇隊以4：1獲勝。

22日才超越松井秀喜締造日籍球員176轟紀錄，大谷翔平23日立刻將數字繼續向上堆高，9局上的一發陽春砲幫助道奇隊以4：1獲勝，也是生涯首次對國民隊開轟，距離「完全開轟」只差4隊。

大谷翔平22日面對大都會隊之戰敲出大聯盟生涯第176轟，正式超越松井秀喜，成為大聯盟史上日籍全壘打王，當時他曾說：「還想超越總教練羅伯茲（Dave Roberts）的紀錄。」羅伯茲在道奇隊7轟是隊史日本出生球員最多。

看起來大谷翔平不是在開玩笑，23日立刻敲出本季轉戰道奇隊的第6轟，9局上面對巴恩斯（Matt Barnes），一棒把球掃到右外野觀眾席第二層看台，這球擊球初速118.7哩（約191.02公里）、飛行距離450呎，一打出去就知道留不住。

道奇對戰國民，大谷翔平9局上的一發陽春砲添加保險分，幫助道奇隊以4：1獲勝。 (...
道奇對戰國民，大谷翔平9局上的一發陽春砲添加保險分，幫助道奇隊以4：1獲勝。 (路透)

這一發全壘打的擊球初速寫下大聯盟本季最快紀錄，也是大谷翔平生涯最強勁一球，而自2015年「Statcast」啟用以來，道奇隊隊史擊球初速最快一轟，並列大聯盟史上第12快（包含季後賽）。

國民隊也成為大谷翔平生涯對戰第26支開轟的球團，只剩下馬林魚、費城人、紅雀以及前東家天使隊還沒開轟過，而這也是他首次在國民主場開轟，生涯累積在24座球場開轟。

大谷翔平作為第2棒、指定打擊，4打數1安打，前3打席分別是滾地球以及2次中外野飛球出局，第4打席選到保送，個人連續8場敲安、連21場上壘，打擊率3成64

道奇隊左投派克斯頓（James Paxton）先發4.2局失1分，加上4名牛棚投手合力壓制國民打線，道奇隊在6局上靠赫南德茲（Enrique Hernandez）適時安打追平，8局上奧特曼（James Outman）、羅哈斯（Miguel Rojas）兩支安打超前並擴大領先，9局上則是大谷加入。

來源：MLB

大谷翔平 道奇 羅伯茲

上一則

NBA／太陽3巨頭熄火還折損艾倫 灰狼奪2連勝

延伸閱讀

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電
MLB／大谷翔平191公里強轟破生涯 首對國民開砲就贏球

MLB／大谷翔平191公里強轟破生涯 首對國民開砲就贏球
場邊人語／道奇山本 勝投沒份

場邊人語／道奇山本 勝投沒份
MLB／不只超越松井更是雙冠王 大谷翔平全面攻擊火力驚人

MLB／不只超越松井更是雙冠王 大谷翔平全面攻擊火力驚人

熱門新聞

夏思凝。(取材自微博)

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

2024-04-16 06:57
道奇隊友表示始終相信大谷翔平的清白。(路透)

MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早知水原在搞鬼

2024-04-15 22:55
「紐約時報」報導23名中國游泳選手雖藥檢呈陽性仍放行，使泳壇恩怨曝光。圖為曾在東京奧運奪下2金等4面獎牌的張雨霏。(新華社)

紐時：中國泳將禁藥風波 泳壇齟齬浮檯面

2024-04-22 11:25

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

2024-04-23 02:30
台灣男子體操好手李智凱（右）。左為教練林育信。（林育信提供）

被做掉？巴黎奧運機會渺茫 李智凱：燃燒殆盡時候到了

2024-04-19 23:05
鈴木一朗。 路透

鈴木一朗日職生涯賺進1293萬美元 來美國時存款竟是0

2024-04-19 17:57

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？