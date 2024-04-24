MLB／大谷191公里強轟 首對國民開砲「完全開轟」只差4隊

道奇對戰國民，大谷翔平9局上的一發陽春砲添加保險分，幫助道奇隊以4：1獲勝。

22日才超越松井秀喜締造日籍球員176轟紀錄，大谷翔平 23日立刻將數字繼續向上堆高，9局上的一發陽春砲幫助道奇 隊以4：1獲勝，也是生涯首次對國民隊開轟，距離「完全開轟」只差4隊。

大谷翔平22日面對大都會隊之戰敲出大聯盟生涯第176轟，正式超越松井秀喜，成為大聯盟史上日籍全壘打王，當時他曾說：「還想超越總教練羅伯茲 （Dave Roberts）的紀錄。」羅伯茲在道奇隊7轟是隊史日本出生球員最多。

看起來大谷翔平不是在開玩笑，23日立刻敲出本季轉戰道奇隊的第6轟，9局上面對巴恩斯（Matt Barnes），一棒把球掃到右外野觀眾席第二層看台，這球擊球初速118.7哩（約191.02公里）、飛行距離450呎，一打出去就知道留不住。

道奇對戰國民，大谷翔平9局上的一發陽春砲添加保險分，幫助道奇隊以4：1獲勝。 (路透)

這一發全壘打的擊球初速寫下大聯盟本季最快紀錄，也是大谷翔平生涯最強勁一球，而自2015年「Statcast」啟用以來，道奇隊隊史擊球初速最快一轟，並列大聯盟史上第12快（包含季後賽）。

國民隊也成為大谷翔平生涯對戰第26支開轟的球團，只剩下馬林魚、費城人、紅雀以及前東家天使隊還沒開轟過，而這也是他首次在國民主場開轟，生涯累積在24座球場開轟。

大谷翔平作為第2棒、指定打擊，4打數1安打，前3打席分別是滾地球以及2次中外野飛球出局，第4打席選到保送，個人連續8場敲安、連21場上壘，打擊率3成64

道奇隊左投派克斯頓（James Paxton）先發4.2局失1分，加上4名牛棚投手合力壓制國民打線，道奇隊在6局上靠赫南德茲（Enrique Hernandez）適時安打追平，8局上奧特曼（James Outman）、羅哈斯（Miguel Rojas）兩支安打超前並擴大領先，9局上則是大谷加入。

來源：MLB