NBA／直言不樂見三巨頭解體 柯爾：也希望他們保有尊嚴

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）。(美聯社)

勇士 在日前於附加賽遭到國王淘汰出局後，三巨頭下賽季是否還有機會合作也成為外界關注焦點，18日勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在出席賽季結束記者會時他就透露，三巨頭對於勇士來說有著難以衡量的價值，但正如同當年喬丹 （Michael Jordan）帶起的公牛三連霸王朝，最終也難逃了解散的局面。

過去10年已經奪下4座總冠軍的勇士，儘管過去兩個賽季無緣再寫巔峰，但仍是靠著柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）的三巨頭組合保持一定的競爭力，不過在今年遭到淘汰出局後，湯普森也將成為自由球員，並被認為有很高的機率會離開勇士。

對於三巨頭是否會在休賽季面臨解體，勇士總教練柯爾在受訪時表示，勇士過去10年的歷程就像是本故事書，但即使是過去他曾效力過的三連霸公牛，最終也難逃面臨解體的局面，「我確實希望讓他們三人都在勇士度過球員生涯，他們對於球隊來說還有很多價值，但同時我也希望他們能做讓自己感到自豪的事情，有尊嚴的結束自己生涯。」

而勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）也直言，球隊確實希望將湯普森留下，並在未來確保格林也不會披上其他球隊戰袍，不過在今年格林一度面臨無限期停賽時，柯爾曾一度批評這是對於球隊不可原諒的傷害，但再度被問及此事時，柯爾則是笑著說：「我已經原諒他了。」

柯爾坦言，格林是他見過最有競爭力與最聰明的球員，儘管他做出了一些傷害球隊的決定並不明智，「但我必須強調，如果我們認為他不值得待在這，那我們幾年前就會讓他離開，但顯然他值得，不僅是因為那些掛在這場上空的冠軍錦旗，還包括他也是一名很棒的人。」

不過不管湯普森最終是否願意點頭留下，勇士都難以避免要在休賽季進行陣容的更動，小鄧利維也強調投籃、防守與身材都是他希望為球隊添加的能力，「球隊願意花錢和增加競爭力，這點是不會有任何限制的，但我們也會謹慎處理，就像我們今年花了4億美元卻成為一支無法打季後賽的球隊，這不是我們樂見的。」