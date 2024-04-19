我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「最萌外交官」出動 中國明年將給舊金山動物園一對大熊貓

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

NBA／直言不樂見三巨頭解體 柯爾：也希望他們保有尊嚴

記者劉肇育／即時報導
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）。(美聯社)
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）。(美聯社)

勇士在日前於附加賽遭到國王淘汰出局後，三巨頭下賽季是否還有機會合作也成為外界關注焦點，18日勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在出席賽季結束記者會時他就透露，三巨頭對於勇士來說有著難以衡量的價值，但正如同當年喬丹（Michael Jordan）帶起的公牛三連霸王朝，最終也難逃了解散的局面。

過去10年已經奪下4座總冠軍的勇士，儘管過去兩個賽季無緣再寫巔峰，但仍是靠著柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）的三巨頭組合保持一定的競爭力，不過在今年遭到淘汰出局後，湯普森也將成為自由球員，並被認為有很高的機率會離開勇士。

對於三巨頭是否會在休賽季面臨解體，勇士總教練柯爾在受訪時表示，勇士過去10年的歷程就像是本故事書，但即使是過去他曾效力過的三連霸公牛，最終也難逃面臨解體的局面，「我確實希望讓他們三人都在勇士度過球員生涯，他們對於球隊來說還有很多價值，但同時我也希望他們能做讓自己感到自豪的事情，有尊嚴的結束自己生涯。」

而勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）也直言，球隊確實希望將湯普森留下，並在未來確保格林也不會披上其他球隊戰袍，不過在今年格林一度面臨無限期停賽時，柯爾曾一度批評這是對於球隊不可原諒的傷害，但再度被問及此事時，柯爾則是笑著說：「我已經原諒他了。」

柯爾坦言，格林是他見過最有競爭力與最聰明的球員，儘管他做出了一些傷害球隊的決定並不明智，「但我必須強調，如果我們認為他不值得待在這，那我們幾年前就會讓他離開，但顯然他值得，不僅是因為那些掛在這場上空的冠軍錦旗，還包括他也是一名很棒的人。」

不過不管湯普森最終是否願意點頭留下，勇士都難以避免要在休賽季進行陣容的更動，小鄧利維也強調投籃、防守與身材都是他希望為球隊添加的能力，「球隊願意花錢和增加競爭力，這點是不會有任何限制的，但我們也會謹慎處理，就像我們今年花了4億美元卻成為一支無法打季後賽的球隊，這不是我們樂見的。」

勇士 喬丹 柯瑞

上一則

NBA／金塊戰湖人 去年西冠組合首輪對決 約柯奇不輕敵

延伸閱讀

湯普森合約到期 勇士3巨頭拆分？

湯普森合約到期 勇士3巨頭拆分？
NBA／靜待勇士表達留人立場？ 湯普森：這取決於他們

NBA／靜待勇士表達留人立場？ 湯普森：這取決於他們
福斯專欄作家批格林是「笨蛋」 罷黜議長將破壞共和黨

福斯專欄作家批格林是「笨蛋」 罷黜議長將破壞共和黨
NBA／格林稱勇士與國王看透彼此 柯爾談附加賽老神在在

NBA／格林稱勇士與國王看透彼此 柯爾談附加賽老神在在

熱門新聞

夏思凝。(取材自微博)

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

2024-04-16 06:57
道奇隊友表示始終相信大谷翔平的清白。(路透)

MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早知水原在搞鬼

2024-04-15 22:55
大谷翔平（左）與前翻譯水原一平。（中央社）

MLB／曾要大谷翔平配合演出 水原風波劇本越來越離奇

2024-04-14 07:51
田徑雜誌Citius Mag率先報導Nike設計的2024巴黎奧運美國代表隊制服，由於女選手賽服過於暴露，引來大量負評。(取自Instagram)

奧運田徑女選手服有如性感泳裝 運動員反彈：比賽還要擔心走光？

2024-04-14 20:54
山本由伸、大谷翔平。（路透）

MLB／大谷、達比修、山本熱聊15分鐘 日本球員只有他被排擠

2024-04-13 21:23
聯邦檢察官今以詐欺罪起訴棒球明星大谷翔平（左）的前翻譯水原一平（右），指控水原竊取大谷帳戶金額超過1600萬美元償還賭債，在這案件中大谷視為被害人。路透

水原一平遭詐欺罪起訴 數千則通話紀錄還原他如何偷走大谷1600萬

2024-04-11 18:08

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線