NCAA／康乃狄克連霸 普度周志豪繳37分、隊史首冠夢碎

康乃狄克大學收下NCAA男籃隊史第6冠。（路透）

複製去年奪冠劇本，NCAA 男籃衛冕軍康乃狄克大學（University of Connecticut）8日在冠軍戰面對普度大學（Purdue University），下半場拉開差距，最終以75：60完成連霸，今年NCAA錦標賽6戰場均勝分達23.3分，讓教頭赫爾利（Dan Hurley）樂開懷。

康乃狄克去年6戰場均勝分20分，今年更誇張，跨兩年12場比賽勝分都達兩位數，赫爾利形容團隊表現讓人印象深刻，甚至超越名校佛羅里達大學（University of Florida）和杜克大學（Duke University）。

普度大學有224公分「小姚明」周志豪（Zach Edey）坐鎮，康乃狄克大學貫徹作戰策略，讓他在禁區取分，封鎖普度其他成員，最終有華人 血統的周志豪雖繳出37分、10籃板，但尋求隊史首冠的目標夢碎。

紐頓（Tristen Newton）攻下康乃狄克大學最高20分，獲NCAA最傑出球員肯定，周志豪成為悲劇英雄，也在NCAA歷史留名；普度大學教頭佩因特（Matt Painter）說，就算冠軍戰落敗，今年蟬聯NCAA年度最佳球員的周志豪仍是史上最傑出球員之一。