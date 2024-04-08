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NBA／公鹿殺手 布朗森5度交手 一共轟進186分

體育新聞組 / 綜合報導
布朗森(右)轟下41分。（路透）
布朗森(右)轟下41分。（路透）

賽前三連敗的公鹿主場迎戰尼克，此戰球隊迎來里拉德（Damian Lillard）回歸，但他手感不佳三分7投1中拿下23分，儘管「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出28分15籃板8助攻的準大三元的表現，最終仍不敵布朗森（Jalen Brunson）砍下全場最高的43分，最終尼克122：109送給公鹿4連敗。

尼克戰績追上東區第3名的魔術，雙方並無勝差，且距離第2名的公鹿僅剩一場勝差，例行賽尾聲階段，包括騎士在內這四隊的排名恐怕還會有變化。

儘管藍道提前報銷，但尼克仍試圖爭取更好的種子排名，談及球隊這季能夠成功的原因，布朗森表示，「我們低調地互相討厭，但同時又喜歡著彼此，我們總會找一些可以取笑對方的事。不知道為什麼，這竟然轉化成球隊出色的化學反應」。

布朗森今年賽季打公鹿可說是得心應手，5次對決一共轟進186分；此外根據統計，布朗森本季已經累積9場破40分，獨居尼克隊史單季最多40分比賽的第3多；得分悍將金恩（Bernard King）曾在1984-85年賽季創下單季13次破40分的隊史紀錄。

公鹿上半場結束取得61：50領先，但第二節的一次意外讓這場比賽產生變數。尼克迪文森佐（Donte DiVincenzo）無意中擊中米道頓（Khris Middleton）的臉部，導致他跌倒在地，隨後尼克中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）在投籃後摔倒在他的背上。這突如其來的意外迫使米道頓只能走向休息室處理傷勢，嘴裡還流著血，之後也沒能回到場上。

易籃後，尼克把握機會在布朗森的帶動下打出20：6的攻勢反超公鹿，三節打完反取得4分領先；決勝節剩6分28秒時，波提斯（Bobby Portis）的三分球讓公鹿追至6分差，但公鹿在接下來的2分多鐘一分未得，尼克則趁勢將比分拉開至兩位數，鎖定勝局。

尼克除了布朗森外，迪文森佐也攻下26分，哈爾特斯坦拿下18分10籃板的雙十成績，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）15分進帳。公鹿方面，板凳暴徒波提斯今攻下24分，洛培茲（Brook Lopez）拿下13分。公鹿面臨本季最長的連敗，且過去7場比賽中輸了6場。在瑞佛斯（Doc Rivers）接掌球隊後，戰績僅15勝17敗。

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