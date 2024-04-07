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NCAA／「克拉克現象」有如泰勒絲 女籃4強戰收視打破NBA冠軍戰

中央社／克里夫蘭7日電
愛阿華大學球星克拉克在7日的NCAA冠軍賽中，勇奪30分、8籃板和5助攻。(路透)
愛阿華大學球星克拉克在7日的NCAA冠軍賽中，勇奪30分、8籃板和5助攻。(路透)

刷滿得分與收視紀錄的NCAA女籃明星克拉克在大學生涯最後一戰，未能拿下獨缺的冠軍戒，整體實力強勁的南卡羅來納大學最終以87比75擊敗克拉克帶領的愛阿華大學奪下后冠。

法新社報導，全美大學體育聯盟（NCAA）女子籃球冠軍戰，今年是由季賽全勝的南卡羅來納大學對上超級明星克拉克（Caitlin Clark）帶領的愛阿華大學。克拉克在大學生涯最後一戰雖勇奪30分、8籃板和5助攻，但仍無緣冠軍。

南卡羅來納大學女籃隊7日贏得NCAA冠軍，總教練史戴利(中)舉起獎盃慶祝。(路透...
南卡羅來納大學女籃隊7日贏得NCAA冠軍，總教練史戴利(中)舉起獎盃慶祝。(路透)

愛阿華在這場比賽無力阻擋南卡華麗而無敵的高大陣容，克拉克對比賽結果沒有任何怨言，稱南卡表現「非常好」。她在賽後表示，「你能做的只有這麼多，」「我為我們的團隊感到自豪」。

愛阿華此役取得完美開局，打出一波10比0攻勢後，南卡急起直追，強生（Tessa Johnson）上籃後，將比賽帶至22比20的2分差。

第2節中段，南卡身高201公分的當家中鋒卡多索（Kamilla Cardoso）開始發威，率隊首次取得領先。

下半場開始，南卡將領先擴大至55比46，雖然克拉克以拿手的3分外線追擊，讓兩隊在下半場仍呈拉鋸，不過比賽還剩7分多鐘時，南卡利用身高優勢加上嚴密防守，讓愛阿華無力追分。

克拉克連續2年帶領愛阿華問鼎NCAA冠軍失利，去年她同樣表現出色，最終仍敗給路易斯安那州立大學。

對手教練也大讚：將大學女籃推向新高峰

南卡教練史戴利（Dawn Staley）賽後盛讚克拉克對籃球運動的貢獻，稱她將大學女籃推向新高峰，受歡迎的程度前所未見。

史戴利在勝利感言中說，「我想親自感謝克拉克提升了我們的運動水準」，「這不會止步於大學球場；當她（克拉克）成為美國女子職業籃球（WNBA）選秀狀元時，她也會提升整個聯盟的水準。」

史戴利甚至表示：「如果克拉克在場上，會是我們比賽中最偉大的球員之一，我們感謝妳。」

克拉克當年放棄名校 留在家鄉愛阿華奮鬥

克拉克不僅有著超長的3分射程，同時能切入也能助攻，她放棄名校邀請留在家鄉奮鬥的故事，在過去2年已成媒體焦點，「紐約時報」更是多次為文介紹。日前愛阿華在4強戰吸引了1420萬人收看，打破美國體育頻道ESPN所有籃球的收視紀錄，甚至包括NBA總冠軍戰，媒體更將克拉克現象與流行天后泰勒絲（Taylor Swift）相提並論。

今年克拉克在她最後一場例行賽中，打破男籃選手馬拉維奇（Pete Maravich）高懸54年的得分紀錄，成為NCAA史上無論男女總得分最高的籃球員，許多人認為這一紀錄永遠不可能會被打破。

克拉克下一步 料被選進WNBA印第安納狂熱隊

多家大型體育贊助商爭先恐後，希望搭上「克拉克列車」，這也確保她在踏入職業生涯時能在經濟上做好準備，因為WNBA的收入較其他職業運動相對有限。

如果沒有意外，克拉克本月稍晚將在WNBA選秀中以第一順位被「印第安納狂熱」（Indiana Fever）選走，而她也有可能代表美國隊參加今年的巴黎奧運。

南卡 NBA NCAA

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