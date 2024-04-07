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NCAA／悲情「女柯瑞」 克拉克冠軍戰轟30分但仍沒摘冠

記者曾思儒／即時報導
克拉克7日冠軍戰首節就轟下13分、全場攻下30分。（路透）
克拉克7日冠軍戰首節就轟下13分、全場攻下30分。（路透）

創造大學籃壇無數紀錄的愛阿華大學「女柯瑞」克拉克（Caitlin Clark），大學生涯獨缺的NCAA冠軍獎盃再度失手，今天冠軍戰她首節就轟下13分、全場攻下30分，但對手南卡羅來納大學點點開花，最終以87：75寫下「全勝封后」紀錄，愛阿華連兩年打進冠軍戰都屈居亞軍。

愛阿華和本季締造37戰全勝的南卡羅來納冠軍戰最終對決，愛阿華開節打出10：0強攻，其中克拉克在7：0後個人連拿13分，首節最後一次招牌外線出手又破網，單節三分球4投3中加上6罰5中轟下18分，助隊取得27：20領先。

第二節南卡羅來納打出7：0開節攻勢，201公分的當家中鋒卡多索（Kamilla Cardoso）強攻籃下更一度助隊36：34超前，愛阿華雖在克拉克單節唯一三分球破網下以44：40要回領先，但克拉克節末發生失誤讓R·強森（Raven Johnson）快攻得手，單節打出29：19攻勢的南卡羅來納反以49：46進入下半場。

南卡羅來納第三節再打出6：0攻勢，領先擴大到55：46，愛阿華暫停後克拉克終於打進中距離止血，但南卡羅來納57：55時再打出8：0強攻，領先達到兩位數，T·強森（Tessa Johnson）外線命中再讓南卡羅來納優勢達68：57，三節打完也握有68：59領先。

南卡羅來納第四節最多領先達76：62，愛阿華在克拉克、馬歇爾（Gabbie Marshall）接連外線破網下回敬8：0攻勢，但追到5分差後沒能再進一步，南卡羅來納在卡多索鎮守禁區下守住勝果，最後20.2秒克拉克等先發也被換下場，最終南卡羅來納就以87：75迎接勝利，完成單季38戰全勝的完美紀錄。

克拉克雖轟下全場最高30分，但拿手外線下半場都落空，全場28投10中包括13投5中的三分球；重返后座的南卡羅來納9人上場都有得分貢獻、4人得分兩位數，卡多索繳出15分、17籃板，替補上陣的T·強森攻下全隊最高19分。

這是南卡羅來納隊史第3座NCAA女籃冠軍，教頭斯特麗（Dawn Staley）也感動落淚。

南卡 NCAA 柯瑞

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