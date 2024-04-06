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NBA／戴維斯、詹姆斯聯手對騎士 湖人10戰拿9勝 升上西區第8

記者曾思儒／即時報導
湖人隊6日以116：97打下騎士隊，西區排名超車國王隊。(路透)
湖人隊6日以116：97打下騎士隊，西區排名超車國王隊。(路透)

延續客場6戰拿5勝氣勢，湖人隊6日在戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）和羅素（D'Angelo Russell）都飆破20分領軍下，以116：97打下騎士隊，近10戰的第9勝入袋也讓「紫金軍團」排名從西區第9上升1席，超車原本排名第8的國王隊

西區第8已是湖人去年12月29日後的最佳排名，在只剩4場例行賽狀況下，45勝33敗的湖人和排名第7的鵜鶘隊目前有半場勝差，和第6名的太陽隊有1場半差距；排名晉升也代表，湖人在附加賽只要拿1勝就能晉級。

6日攻下22分、13籃板、6阻攻、3抄截的戴維斯說，球隊現在信心十足，「我們會笑說『喔，10場贏下9場，但排名沒什麼動靜』，所以這代表西區隊伍有多優秀，但我們充滿自信，對我們球團如此，任何時候踏上球場也是如此。」

除戴維斯「雙10」演出，詹姆斯6日也有24分、12籃板，加上羅素28分挹注，聯手打下東區排名第3的騎士。湖人明天就要在主場迎戰目前西區首位的灰狼，最後3戰依序要交手勇士隊、灰熊隊和鵜鶘隊。

面對剩下4戰的對手，湖人本季勝率剛好5成，但戴維斯認為球隊現在氣氛和過去不同，團隊打得更有樂趣，彼此會歡呼、大笑，打得團隊而非個人球，「因為我們知道目標是什麼，要試著贏下比賽，我們打得很開心，團結一致。」

湖人教頭漢姆（Darvin Ham）提到，例行賽尾聲重點是「顧好自己」，現在球隊攻守兩端都打出高水準，期待將好狀態延續下去。

湖人 勇士 國王隊

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