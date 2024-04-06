NBA／開賽就打15：0 太陽魔鬼賽程輕取灰狼收3連勝 

杜蘭特（右）5日有22分6助攻。(路透)

還在為季後賽 席次卡位的太陽，儘管在賽季尾聲面臨魔鬼賽程考驗，但5日在主場碰上西區龍頭灰狼，從開賽就展現旺盛的贏球企圖心，開節就打出一波15：0的攻勢，最終也在先發5人全數得分上雙下，以97：87擊敗灰狼，單場失分創下賽季新低，不僅拉出一波3連勝，也讓西區第6名的位置變得更加穩固。

NBA 例行賽邁入尾聲，在各隊都已經剩下不到6場比賽的情況下，西區第5至9名仍是陷入卡位的大亂鬥，其中排名西區第6名的太陽更有可能隨時被拖入附加賽行列，讓他們直到例行賽82場打完前都不能掉以輕心。

而5日碰上西區龍頭灰狼，太陽開賽就展現多點開花的進攻火力打出一波15：0的攻勢，展現旺盛的贏球企圖心，反觀早早就收下季後賽門票的灰狼，本場比賽則有更大的調整空間，在上半場就完就已經16分落後的情況下，索性讓主力球員在下半場回到板凳席上，最終灰狼在本場比賽共派出14名球員出賽，而太陽則以10分差距收下勝利。

太陽5日以艾倫（Grayson Allen）砍進4顆三分球拿下23分8籃板表現最佳，杜蘭特（Kevin Durant）則有22分6助攻，太陽5日先發5人得分全數上雙，反觀灰狼先發陣容中僅有拿下17分的愛德華（Anthony Edwards）得分超過10分。

而這一勝也讓太陽與同日輸球的西區第7名的鵜鶘、第8名國王間勝差來到1場與2場，並且以1場勝差緊咬第5名的獨行俠，其中太陽下一場比賽就將與鵜鶘正面對決，並且還有一場與國王的比賽，這兩場比賽都可能影響到最終西區季後賽末班車車票獎落誰家。