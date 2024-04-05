我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

NBA／湯普森、柯瑞聯手砍58分 勇士6連勝 火箭被壓著打

記者蔡佳霖／綜合報導
湯普森(左)高效率轟進7顆三分球，幫助勇士早早就拉開比分。 （路透）
湯普森(左)高效率轟進7顆三分球，幫助勇士早早就拉開比分。 （路透）

儘管首節就出現多達8次失誤，但勇士仍展現旺盛火力，從開賽就一路壓制火箭，整場比賽沒有給對手超前比分的機會，甚至第四節比分差距還一路擴大，最終以133比110痛宰對手，霸氣搶下6連勝。

這一勝對於勇士是否取得附加賽資格有著決定性的影響，與3連敗火箭之間的差距擴大到4場勝差，在例行賽還剩下6場的情況下，火箭想要逆流而上幾乎只能依賴奇蹟出現。

至於勇士拿下6連勝後，與湖人差距仍維持1.5場，和第8名的國王則有2場勝差，排名能否提升，還是得看球隊可以連勝到幾場。

「浪花兄弟」此戰表現強勢，特別是湯普森（Klay Thompson），僅上場29分鐘15投11中包含7顆三分球，攻下29分，柯瑞（Stephen Curry）14投9中同樣進帳29分，外加6助攻6籃板。傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）獲得20分5籃板4助攻。

勇士團隊命中率飆到58.8%，並且命中17顆三分球，連綿不絕的火力也讓火箭難以招架。

火箭方面以史密斯（Jabari Smith）的24分為最高，兩大後場主力范弗利特（Fred VanVleet）和格林（Jalen Green）合計19投僅6中，顯現勇士近期持續加溫的防守表現。

勇士 柯瑞 湖人

上一則

NBA／布朗森、哈特聯手飆66分 尼克拉尾盤逆轉國王

下一則

MLB／大谷終於敲出轉戰道奇首轟 認曾有「0轟」焦慮

延伸閱讀

NBA／勇士大勝火箭、伊森成笑柄 湯普森：他有點無聊

NBA／勇士大勝火箭、伊森成笑柄 湯普森：他有點無聊
NBA／柯瑞帶動海嘯攻勢 勇士逆轉4連勝

NBA／柯瑞帶動海嘯攻勢 勇士逆轉4連勝
NBA／柯瑞帶動第3節海嘯攻勢 勇士逆轉馬刺奪4連勝

NBA／柯瑞帶動第3節海嘯攻勢 勇士逆轉馬刺奪4連勝
NBA／開賽打不到4分鐘 格林就被趕出場 柯瑞都搖頭

NBA／開賽打不到4分鐘 格林就被趕出場 柯瑞都搖頭

熱門新聞

鬼才教頭麥登（Joe Maddon）認為水原涉賭其中有太多難以理解之處。（路透社）

鬼才教頭麥登不信大谷會賭：他根本不在乎錢，錢會自己來

2024-03-29 23:35
大谷翔平擊出二壘安打。（取自YouTube MLB）

眾所矚目的道奇首打席 大谷翔平擊出深遠二壘打

2024-03-28 17:09
水手隊傳奇球星鈴木一朗拍攝開季宣傳影片。(截自水手隊X影片)

MLB／帥翻…鈴木一朗復刻招牌手勢 J-Rod卻狂笑場

2024-03-28 11:27
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平。(歐新社)

大谷翔平首吐心聲後 美媒：留下更多問號

2024-03-26 12:45
道奇隊28日以7：1擊落紅雀隊，賽後大谷被問到3連星打線的表現，他笑答「我是唯一沒打全壘打的。」（歐新社）

大谷跑壘疏失錯在太快 看3連星打線「只有我沒開轟…」

2024-03-28 20:40
新加坡傳奇泳將斯庫林宣布退休。（路透）

游泳／28歲泳將宣布退休 曾中斷「飛魚」菲爾普斯4連霸美夢

2024-04-02 02:00

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病