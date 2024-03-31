NCAA／「女柯瑞」克拉克雙10 晉8首戰遇衛冕軍

締造無數話題NCAA「女柯瑞」克拉克以29分、15助攻「雙10」成績率愛荷華大學闖進NCAA一級女籃錦標賽最後8強。（路透）

本季締造無數話題NCAA 「女柯瑞 」克拉克（Caitlin Clark），3月30日以29分、15助攻「雙10」成績率愛荷華大學以89：68輕取科羅拉多大學，闖進NCAA一級女籃錦標賽最後8強，下戰就要強碰衛冕軍路易斯安那州大學（LSU），去年冠軍戰對決戲碼提前上演，再度引起討論。

去年冠軍戰創下NCAA女籃最高收視紀錄，路易斯安那以102：85擊敗愛荷華登頂後，獲得最傑出球員獎項（Most Outstanding Player，簡寫MOP）的路易斯安那主將里斯（Angel Reese）在克拉克面前做出將冠軍戒戴上的手勢挑釁，成為去年話題之一，兩軍再碰頭，兩位大四當家球員的過招勢必成焦點。

「任何時刻有機會面對曾經輸過的對手，這帶來額外動力。」成為入選美國國家隊唯一大學生的克拉克不諱言，期待和衛冕軍交手，「我想這場會是女子籃球一場非常棒的比賽。」

愛荷華此役一路掌握局勢，全隊有5人得分兩位數，團隊命中率超過5成3，以絕佳狀態準備和衛冕軍再度碰頭。

克拉克提到，自己賽前有和所有隊友提醒，別去想贏球就會對決路易斯安那，將全部專注力放在擊敗科羅拉多，「因為科羅拉多是一支非常出色的球隊。」過關後將在台灣時間4月3日強碰衛冕軍，克拉克透露對去年對決沒有太多印象，畢竟並非太美好回憶。

「從這季一開始，我的專注力就放在每一場比賽，我不會陷入過去，也不會思考未來太多，如果我想太多發生過或還沒發生的事情，我就不會成為現在這樣的球員。」克拉克提到，當然可以從過往經驗中學習，球隊就從上季中得到不少寶貴經驗，現在就是好好準備8強賽的話題對決。