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NBA／火箭近5年首度9連勝 格林：我們持續鎖定勇士

記者劉肇育／即時報導
火箭隊格林（中）攻下27分。（美聯社）
火箭隊格林（中）攻下27分。（美聯社）

聯盟戰績龍頭塞爾蒂克隊25日中斷9連勝後，西區最強追兵火箭隊25日對拓荒者隊之戰，靠著6人得分上雙的多點開花火力，以110：92收下近5年首次9連勝，距離西區第10名的勇士隊僅剩半場勝差，攻下27分的格林（Jalen Green）直言，正在時時刻刻盯著勇士動態。

身為聯盟近況最熱的球隊，火箭25日打完上半場一度落後，不過下半場兩節一路壓著對手打，最終以18分差距逆轉勝出，近期拉出一波9連勝。

這一勝也幫助在西區排名第11的火箭離附加賽更近一步，目前僅落後勇士半場勝差，與第9名的湖人隊也僅有3場勝差，不過接下來火箭將對上雷霆、獨行俠、灰狼等西區前段班球隊，甚至還有一場與勇士的正面對決，都將攸關著球隊最終排名與附加賽門票。

儘管日前勇士格林（Draymond Green）曾表示，自己一點都不關心火箭這名追兵，但25日攻下火箭全隊最高27分的小將格林則說：「當然，我們持續在關注這些資訊，昨天我們也都看了勇士比賽，我們正在努力推進並執行教練的計畫，我們要做的就是繼續堅持下去。」

拓荒者連續兩場比賽採用5名菜鳥先發陣容應戰，25日輸球後苦吞7連敗。

勇士 湖人

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