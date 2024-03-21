我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水原涉賭風波後首現身 大谷翔平不發一語 快步離開飯店

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

NBA／國王沙波尼斯 連51場大三元 教頭：行走大三元機器

體育新聞組／ 綜合報導
沙波尼斯(中)。 （美聯社）
沙波尼斯(中)。 （美聯社）

國王20日作客暴龍，中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）又繳出大三元，得到13分17籃板10助攻，幫助國王以123：89大勝，賞給暴龍8連敗。

這是沙波尼斯本季第64次雙十、第24次大三元，他已經連51場大三元，逼近勒夫（Kevin Love）創下的53場歷史紀錄。

國王總教練布朗（Mike Brown）受訪時大讚沙波尼斯，「他是行走的大三元機器，我認為這是一個遺憾，因為這件事應該被慶祝更多。當他沒得到大三元時，你會期待他雙十，這就是為什麼他應該進入MVP討論之中。」

國王此戰從未落後過暴龍，以34分之差輕鬆贏球。除沙波尼斯外，福克斯（De'Aaron Fox）全場砍進20分，蒙克（Malik Monk）也有17分。暴龍方面，崔蘭特（Gary Trent Jr.）攻下全隊最高的18分。

此外，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續因傷缺陣，20日作客東區霸主塞爾蒂克，三節打完落後18分，雖末節展開大反撲，終場仍以119：122落敗。塞爾蒂克拉出一波7連勝，領先東區第2的公鹿11場勝差。

塞爾蒂克主將泰托姆（Jayson Tatum）上半場火力全開，13投8中狂轟23分，綠衫軍第三節持續壓制公鹿，取得18分領先。

末節戰況風雲變色，公鹿打出24：6瘋狂攻勢，追到3分差，替補長人波提斯（Bobby Portis）單節狂轟14分。不過泰托姆最後2分鐘及時回神，塞爾蒂克用穩定的罰球表現，驚險收下勝利。

泰托姆全場攻下31分8籃板，懷特（Derrick White）23分8助攻，布朗（Jaylen Brown）則有21分8籃板。公鹿方面，里拉德（Damian Lillard）拿到32分6助攻，波提斯24分15籃板，米道頓（Khris Middleton）攻下22分6籃板6助攻。

字母

上一則

大谷遭遇有先例 親信搬走錢 巴克利、賈霸都曾受害

延伸閱讀

NBA／教練暫停時想賞對手火鍋 泰托姆讚：這就是馬祖拉

NBA／教練暫停時想賞對手火鍋 泰托姆讚：這就是馬祖拉
NBA／綠衫軍25顆三分球擊沉太陽 泰托姆被杜蘭特看好

NBA／綠衫軍25顆三分球擊沉太陽 泰托姆被杜蘭特看好
NBA／活塞擒暴龍 杜倫創超狂紀錄 比肩約柯奇、沙波尼斯

NBA／活塞擒暴龍 杜倫創超狂紀錄 比肩約柯奇、沙波尼斯
NBA／誰能接班詹皇？KD讚泰托姆下個10年將統治聯盟

NBA／誰能接班詹皇？KD讚泰托姆下個10年將統治聯盟

熱門新聞

道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。（截圖自jon.soohoo IG影片）

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩 球迷羨慕：結婚真棒

2024-03-16 23:50
大谷翔平出發前往南韓準備進行海外開幕戰，限時動態照片中身旁的人疑似就是新婚妻子。(圖／取自大谷翔平Instagram)

MLB／大谷翔平公布新婚妻合照 高䠷田中相隨前往海外開幕戰

2024-03-14 12:34
日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚。擷自X平台及大谷Instagram

大谷微妙「炫妻」掀熱議 日本球迷驚覺好像大谷媽媽

2024-03-14 21:40
大谷與翻譯一平曾有良好關係。（取自YouTube @MLB）

水原涉竊大谷資金簽賭 翔平季前曾說：我們不是朋友

2024-03-20 19:42
我國女網「一姊」謝淑薇（右），和比利時搭檔梅騰絲（左）在印地安泉女網賽再闖決賽，以6：3、6：4擊敗對手，謝淑薇捧冠、重返世界第一。美聯社

印地安泉女網奪第4冠重返球后 謝淑薇復出不到1年寫傳奇

2024-03-16 16:24
林書豪資料照。(特派記者曾思儒／攝影)

林書豪靜脈雷射爭議禁賽5場 無緣PLG年度MVP

2024-03-19 12:05

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了