NBA／國王沙波尼斯 連51場大三元 教頭：行走大三元機器

沙波尼斯(中)。 （美聯社）

國王20日作客暴龍，中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）又繳出大三元，得到13分17籃板10助攻，幫助國王以123：89大勝，賞給暴龍8連敗。

這是沙波尼斯本季第64次雙十、第24次大三元，他已經連51場大三元，逼近勒夫（Kevin Love）創下的53場歷史紀錄。

國王總教練布朗（Mike Brown）受訪時大讚沙波尼斯，「他是行走的大三元機器，我認為這是一個遺憾，因為這件事應該被慶祝更多。當他沒得到大三元時，你會期待他雙十，這就是為什麼他應該進入MVP討論之中。」

國王此戰從未落後過暴龍，以34分之差輕鬆贏球。除沙波尼斯外，福克斯（De'Aaron Fox）全場砍進20分，蒙克（Malik Monk）也有17分。暴龍方面，崔蘭特（Gary Trent Jr.）攻下全隊最高的18分。

此外，公鹿「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續因傷缺陣，20日作客東區霸主塞爾蒂克，三節打完落後18分，雖末節展開大反撲，終場仍以119：122落敗。塞爾蒂克拉出一波7連勝，領先東區第2的公鹿11場勝差。

塞爾蒂克主將泰托姆（Jayson Tatum）上半場火力全開，13投8中狂轟23分，綠衫軍第三節持續壓制公鹿，取得18分領先。

末節戰況風雲變色，公鹿打出24：6瘋狂攻勢，追到3分差，替補長人波提斯（Bobby Portis）單節狂轟14分。不過泰托姆最後2分鐘及時回神，塞爾蒂克用穩定的罰球表現，驚險收下勝利。

泰托姆全場攻下31分8籃板，懷特（Derrick White）23分8助攻，布朗（Jaylen Brown）則有21分8籃板。公鹿方面，里拉德（Damian Lillard）拿到32分6助攻，波提斯24分15籃板，米道頓（Khris Middleton）攻下22分6籃板6助攻。