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NBA／柯瑞單季300顆三分球達陣 勇士大勝灰熊

記者曾思儒／即時報導
柯瑞。（美聯社）
柯瑞。（美聯社）

賽前已累積297記三分球的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），20日第三節開賽就投進單場第3記三分彈，生涯第5次單季三分球突破300球，勇士也在第三節轟下40分拉開領先，以137：116輕取灰熊隊，戰績再追近西區第9的湖人隊。

柯瑞上半場命中2記外線，助隊取得68：58領先，第三節除再挹注2記三分彈，「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）單節也貢獻3記外隊，助勇士單節打出40：32攻勢，差距數度達20分。

拉開領先下，柯瑞第四節直接休息，勇士仍在團隊43次助攻下輕取勇士，和湖人勝場差縮小到半場。

勇士43次助攻中，保羅（Chris Paul）就包辦14記，另有12分、4籃板，格林（Draymond Green）也貢獻7助攻和10分；柯瑞只打24分鐘，三分球7投4中攻下14分，庫明加（Jonathan Kuminga）26分是全隊最高，維金斯（Andrew Wiggins）22分，板凳出發的湯普森外線11投5中攻下23分。

灰熊以G・傑克森（GG Jackson）35分最高，傑克森（Jaren Jackson Jr.）和艾爾達瑪（Santi Aldama）各有28分和27分。

2009年開啟職業生涯的柯瑞，曾在2015到16賽季締造單季402球紀錄，今年在還有14場例行賽下就達成「300俱樂部」里程碑，生涯第5次，也是2020到21賽季後首見。

勇士 柯瑞 湖人

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