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詹皇讚柯瑞隻手改變聯盟生態「沒有領先是安全的」

體育新聞組 / 綜合報導
詹姆斯(右)、柯瑞(左)。（美聯社）
詹姆斯(右)、柯瑞(左)。（美聯社）

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）被部分球迷認為是史上最佳球員，不過他近期在節目上表示，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）是對籃球比賽影響力最大的球員。

詹姆斯和前球員瑞迪克（JJ Redick）近日開設播客（Podcast）節目，瑞迪克指出，當今聯盟第四節不能提前換替補球員，對此詹姆斯表示，「那個淺皮膚的黑人進入勇士後，改變整個敘事，他隻手改變聯盟生態「沒有領先是安全的」，就像NFL四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）做得一樣，我喜歡那個傢伙，也喜歡柯瑞。」

詹姆斯認為柯瑞和「戰神」艾佛森（Allen Iverson）是對比賽影響力最大的球員，「他們身高有親和力，孩子們會認為自己可以成為他們。他們身材矮小不被人看好，但挑戰了眾人期望。」

「艾佛森的切入能力令人難以置信，現在所有人都因為他戴護肘，他殺到禁區無視長人，任何狀況都能上籃。現在又有柯瑞，他能在任何地方投籃」詹姆斯說。

此外，勇士上一戰在主場以112：119不敵尼克，賽後戰績35勝32敗，落後西區第9的湖人1場勝差。當家球星柯瑞（Stephen Curry）受訪時表示，已不在乎是否能拿到第6種子。

勇士本季主場戰績僅17勝18敗，柯瑞受訪時談到兩周前有爭奪第6種子的動力，但現在已消失，「我現在不在乎排名，打球的一致性才是最重要的。老實說如果我們都像今晚這樣打，誰在乎你是第幾種子，都不會走太遠。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）認為輸球不是缺乏努力，單純是打得不夠好，「尼克今晚從開賽就很棒，他們身體強壯，打得很有力量。我認為我們不夠好，就是這麼簡單，這很令人失望，因為本周要打3場主場，我們想藉此走上正軌。」

柯瑞 勇士 湖人

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