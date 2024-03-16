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NBA／布克21分11助攻 太陽6人得分上雙 本季兩戰橫掃黃蜂

記者蔡佳霖／綜合報導
布克（後）拿下全隊最佳21分11助攻。（美聯社）
布克（後）拿下全隊最佳21分11助攻。（美聯社）

面對聯盟後段班黃蜂，15日全員出擊的太陽雖然前三節一度領先25分，卻差點又發生「虎頭蛇尾」的險象環生局面，整個第四節被對手狠狠打了一波17：2的攻勢，分差縮小到10分，後續先發5人接連取分才得以穩住局面，最終仍是以107：96勝出。

太陽本季兩戰橫掃黃蜂，這場勝利讓太陽以一場勝差領先獨行俠，排名西區第7，以0.03的勝率落後的前面的國王。

太陽15日先發5人加上葛登得分均達雙位數，布克（Devin Booker）獲得21分11助攻6籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）共搶下21個籃板，比爾（Bradley Beal）15分7助攻6籃板，杜蘭特（Kevin Durant）打了全隊最多的38分鐘，15投5中只得到13分8籃板5助攻。

黃蜂陣中以30歲老新秀米契奇（Vasilije Micic）的21分為最佳，威廉斯（Grant Williams）20分，布里吉斯（Miles Bridges）17分10籃板；理查茲（Nick Richards）收下15個籃板。

布克（左）拿下全隊最佳21分11助攻。（美聯社）
布克（左）拿下全隊最佳21分11助攻。（美聯社）

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