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NBA／綠衫軍25顆三分球擊沉太陽 泰托姆被杜蘭特看好

體育新聞組／綜合報導
泰托姆對戰太陽，拿下26分。（歐新社）
泰托姆對戰太陽，拿下26分。（歐新社）

塞爾蒂克14日在主場迎戰太陽，儘管長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）缺陣，籃板數慘輸，但全隊以5成命中率飆進25記三分球，終場以127：112輕取太陽。

影音來源：YouTube

太陽上半場籃板多14個，但命中率遠不如塞爾蒂克，陷入5分落後。第三節前段綠衫軍轟出11：0攻勢，後半段又打出一波9：1，取得17分領先進入末節。第四節太陽追分不成，在最後3分鐘換上替補球員，進入垃圾時間。

塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）全場23投14中，砍進37分，泰托姆（Jayson Tatum）26分，老將霍福特（Al Horford）投進6記三分球，共拿下24分。

太陽方面，布克（Devin Booker）得到23分7助攻，比爾（Bradley Beal）22分7助攻，杜蘭特（Kevin Durant）和艾倫（Grayson Allen）都拿到20分。太陽輸球後掉到西區第8，杜蘭特也吞下面對泰托姆的8連敗。

另一方面，隨著三大準名人堂巨星詹姆斯（Lebron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）逐漸邁入生涯尾聲，聯盟下個世代的門面也成為近年來球迷們討論的話題，而杜蘭特受訪時則指名塞爾蒂克隊的泰托姆（Jayson Tatum），大讚他將是下個10年NBA的領頭羊。

杜蘭特身為史上最佳小前鋒之一，和同位置的泰托姆私下有不少互動，兩人曾攜手拿下2021年東京奧運的金牌，杜蘭特對這位小老弟也是讚譽有加，在對塞爾蒂克的比賽前，他提到泰托姆未來必定成就偉大。

杜蘭特說：「他每年都很穩定，拿到很高的分數，帳面數據好看、球隊也是支強權，這讓他總是能成為MVP候選人......我覺得他未來10到12年將統治聯盟，並成為NBA歷史上的重要人物之一。」

泰托姆本季場均能拿下27分、8.4籃板、4.9助攻，4成73命中率創下新人年後最高，助攻數量也是生涯新高，防守貢獻值高居聯盟第7，即便已是當今聯盟最佳小前鋒，泰托姆仍在尋求進化，泰托姆傳球方面的進步杜蘭特也看在眼裡，「我在這個聯盟待很久了，我知道什麼是後衛級別的傳球，我知道年輕球員什麼時候會蛻變，並做老球員們會做的事。」

泰托姆這個月剛滿26歲，巔峰期還有很長一段時間，且近期對戰杜蘭特可說是「見一次打一次」。

泰托姆(上籃者)對戰太陽，拿下26分。（歐新社）
泰托姆(上籃者)對戰太陽，拿下26分。（歐新社）

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